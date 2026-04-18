أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح، واستئناف جميع الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

متابعة الخريطة المناخية

وأكد اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، ضرورة متابعة مديري الموانئ للخريطة المناخية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لضمان انتظام وسلامة الملاحة البحرية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

أسباب غلق الميناء

وكان المركز الإعلامي، أعلن يوم الخميس الماضي، غلق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجومائية، وسرعة الرياح التي بلغت 20 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، مع اضطراب شديد في حالة البحر.