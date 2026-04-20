حصل موقع "مصراوي" على أسماء 12 مصابًا إلى جانب حالتي الوفاة، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص ومركبة تروسيكل على الطريق الزراعي أسيوط/القاهرة، أمام مدخل قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حصيلة الحادث

إخطار أمني بوقوع التصادم

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة تروسيكل، ووجود حالتي وفاة وعدد من المصابين في موقع البلاغ.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

انتقل ضباط مباحث مركز منفلوط إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى التعامل مع المصابين ميدانيًا ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نتائج الفحص والمعاينة

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين مصرع شخصين في موقع الحادث، وإصابة 12 آخرين بإصابات متفرقة، جرى التعامل معها طبيًا.

أسماء المتوفين

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: محمود. س. م (37 عامًا)، وهاني. م. س (25 عامًا)

أسماء المصابين بإصابات متفرقة



كما أصيب كل من: سارة. م. ع (16 عامًا)، وفايزة. م. ح (58 عامًا)، ومصطفى. م. ع (25 عامًا)، وصابرين. ا. ح (25 عامًا)، وفريال. ط. م (50 عامًا)، وجودي. م. م (19 عامًا) وجميعهم مصابون بكدمات متفرقة بالجسم.

مصابون باشتباه كسور ونزيف

وأصيب أيضًا: شخص مجهول الهوية (22 عامًا)، اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالفخذ الأيمن، وإياد. ش. م (26 عامًا)، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وملك. س. ا (21 عامًا)، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، ومحمد. أ. أ (30 عامًا)، وبرينة. ح. ع (23 عامًا)، اشتباه كسر بالساعد الأيسر

نقل المصابين والتحقيق في الواقعة

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.