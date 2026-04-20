مصرع شخصين وإصابة 12 في حادث مروع على الطريق الزراعي بأسيوط

كتب : محمود عجمي

10:22 ص 20/04/2026

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرون، اليوم الإثنين، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص ومركبة تروسيكل على الطريق الزراعي أسيوط/القاهرة، أمام مدخل قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

إخطار أمني بوقوع الحادث

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة تروسيكل، ووجود حالتي وفاة وعدد من المصابين في موقع البلاغ.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

انتقل ضباط مباحث مركز منفلوط إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نتائج الفحص الأولي

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين مصرع شخصين في موقع الحادث، وإصابة 12 آخرين بإصابات متفرقة، جرى التعامل معها طبيًا.

تحرير محضر وإخطار النيابة

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث أسيوط تصادم ميكروباص الطريق الزراعي مركز منفلوط

