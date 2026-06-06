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"الجبر سهل والعربي يُثير الجدل".. آراء متباينة لطلاب الشهادة الإعدادية

كتب : أحمد الجندي

12:41 م 06/06/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية

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رصدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، آراء طلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية بشأن مستوى امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعدد من المحافظات، مؤكدة وجود تباين ملحوظ في تقييم الطلاب لصعوبة بعض المواد.

وأوضحت "الحزاوي"، في بيان، أن طلاب محافظة الجيزة أكدوا أن امتحان مادة الجبر جاء في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض الأسئلة التراكمية التي تطلبت قدرًا أكبر من التركيز وأثارت القلق لدى بعض الطلاب.

كيف رأى طلاب الإعدادية امتحاناتهم في المحافظات؟

أضافت أن طلاب محافظة القاهرة وصفوا امتحان اللغة العربية بأنه متفاوت المستوى، حيث رأى عدد كبير منهم أنه تجاوز مستوى الطالب المتوسط، خاصة في جزئية النحو التي احتاجت إلى مهارات أعلى وقدر أكبر من التمكن، مشيرين إلى أن بعض الأسئلة جاءت صعبة نسبيًا.

وفي محافظة القليوبية، أفاد الطلاب بأن امتحان اللغة العربية جاء في مجمله مناسبًا لمستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض الأسئلة النحوية التي تضمنت أفكارًا غير مباشرة، ما جعل الامتحان يتطلب مزيدًا من التركيز.

أما في محافظة الشرقية، فأكد الطلاب أن امتحان الجبر جاء في مستوى الطالب المتوسط، لكنه تضمن بعض الأفكار التي احتاجت إلى تفكير وتركيز أعلى من المعتاد.

واختتمت "الحزاوي"، بالتأكيد على أن آراء الطلاب تعكس تفاوتًا نسبيًا في مستوى الامتحانات بين المحافظات، إلى جانب اختلاف تقييم صعوبة بعض الجزئيات داخل المادة الواحدة من محافظة لأخرى.

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الشهادة الإعدادية امتحان الجبر امتحان العربي أولياء أمور مصر

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