كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مصرع زوجين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية عن تفاصيل صادمة، بعدما تبين أن الزوج أقدم على إنهاء حياته داخل شقته، فيما لحقت به زوجته بعد دقائق، بإلقاء نفسها في مياه نهر النيل فور علمها بالواقعة، لتنتهي القصة بمأساة إنسانية هزت أهالي المنطقة، وسط تأكيدات أمنية بعدم وجود شبهة جنائية.

بلاغ بانتحار سيدة في نهر النيل

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بإقدام سيدة على إلقاء نفسها في مياه نهر النيل بجوار معدية عزبة البرنس بدائرة قسم أول بنها، ما أسفر عن وفاتها في الحال، وسط ذهول شهود العيان.

انتقال الأمن وانتشال الجثمان

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن السيدة تُدعى "وجدية ح" 65 عامًا، ربة منزل ومقيمة بكفر مناقر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على الزوج جثة داخل الشقة

وأثناء إخطار الزوج بالواقعة، تم التوجه إلى مسكنه، حيث عُثر عليه جثة هامدة داخل شقته، ما أثار الشكوك في بداية الأمر حول وجود شبهة جنائية.

التحريات تكشف الحقيقة

كشفت التحريات الأولية أن الزوج أقدم على إنهاء حياته داخل الشقة، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

الزوجة تلحق بزوجها بعد علمها بالوفاة

أوضحت التحقيقات أن الزوجة، فور علمها بوفاة زوجها، لم تتحمل الصدمة، فقامت بإلقاء نفسها في نهر النيل، لتلقى مصرعها في الحال.

استقرار الحالة المادية يزيد من غموض الدوافع

أشارت التحريات إلى أن الزوجين كانا يعيشان في مستوى معيشي مستقر، دون وجود خلافات ظاهرة، ما يثير تساؤلات حول دوافع الواقعة.

استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية

تواصل الأجهزة الأمنية استكمال تحرياتها، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.