أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مد فترة إنهاء إجراءات التراخيص لمدة شهر إضافي حتى 10 مايو المقبل، للحاصلين على خطاب بالموافقة على الترخيص من إدارة المواقف واستجابةً لتزايد الإقبال من أصحاب السيارات الراغبين في الانضمام إلى منظومة نقل الركاب الحديثة، استكمالاً لجهود المحافظة نحو توفير منظومة نقل آمنة و آدمية للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن ما تحقق في ملف تطوير منظومة النقل لم يكن مجرد استبدال مركبة بأخرى، بل يمثل “ثورة بيضاء” استهدفت استعادة كرامة المواطن المنياوي، وضمان حقه الأصيل في تنقل آمن وحضاري، وإنهاء حقبة امتدت لأكثر من نصف قرن من المخاطر والمشقة.

وأضاف أن ملف إحلال سيارات “البيك أب” (ربع النقل) جاء على رأس أولويات العمل منذ توليه المسؤولية في يوليو 2024، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الحفاظ على الأرواح هو المهمة الأسمى التي لا تقبل التأجيل أو المساومة، وأن نجاح هذا النموذج المتفرد جاء نتاج إرادة جادة، وتكاتف مخلص بين الأجهزة التنفيذية وأبناء المحافظة، مؤكدًا أن المنيا أثبتت قدرتها على مواجهة أصعب التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية والبناء.

ولفت كدواني إلى أن الملحمة التي بدأت في أغسطس 2024 لإحلال سيارات “البيك أب” لم تكن مجرد قرار إداري، بل تجسيدًا لإرادة واعية وحاسمة تضع أمن وسلامة المواطن فوق كل اعتبار، رغم ما واجهته من تحديات واعتراضات ومحاولات للتشكيك في إمكانية تغيير واقع استمر لعقود، إلا أن المحافظة مضت بثبات حتى تحولت المبادرة إلى قصة نجاح رائدة ونموذج وطني يُحتذى به.

وأوضح المحافظ أن الفترة من يونيو 2024 وحتى مارس 2026 شهدت طفرة غير مسبوقة في تحديث أسطول النقل، وبلغ إجمالي ميكروباصات منظومة الإحلال 1528 ميكروباصًا حديثًا، موزعة على مراكز المحافظة بواقع: المنيا 634 ميكروباصًا، ملوي 239، ديرمواس 214، بني مزار 92، مطاي 89، أبوقرقاص 86، سمالوط 78، مغاغة 58، والعدوة 38 ميكروباصًا.

وأكد محافظ المنيا أن نجاح المبادرة استند إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على أرواح المواطنين وصون أرزاق السائقين باعتبارهم شركاء أصيلين في التنمية، مشيرًا إلى حرصه على عقد لقاءات مباشرة وموسعة مع أصحاب السيارات لإقناعهم بجدوى التحول إلى المنظومة الحديثة، والعمل على إزالة العقبات كافة.

وأضاف أن هذا التوجه تُرجم إلى حزمة من التيسيرات غير المسبوقة، شملت توقيع بروتوكولات تعاون مع البنوك والمعارض الوطنية لتقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة، إلى جانب دعم ترخيص الميكروباصات سعة 14 راكبًا العاملة بنظام الوقود المزدوج، وفقًا للقرار رقم 48 لسنة 2025.

وفي سياق متصل، قرر اللواء عماد كدواني توجيه دفعات جديدة من أتوبيسات النقل الجماعي لخدمة المواطنين، بواقع 3 أتوبيسات لكل من أبو قرقاص وملوي ومغاغة، وأتوبيسين لكل من بني مزار ومطاي، و4 أتوبيسات لسمالوط، وذلك بالتنسيق بين إدارة المرور، وإدارة المواقف، ومشروع النقل الجماعي، مع إخضاع المنظومة بالكامل للمتابعة الدقيقة لضمان استدامة الخدمة وتقديم مستوى يليق بمواطني عروس الصعيد.