بعد جولة رقابية.. إعفاء مدير مستشفى سوهاج العام وتكليف لجنة مؤقتة للإدارة

كتب : عمار عبدالواحد

06:46 م 16/04/2026

جانب من المرور المفاجئ على مستشفى سوهاج العام

في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل المنشآت الصحية، واصلت الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بسوهاج تنفيذ جولاتها التفتيشية المفاجئة، حيث شملت الجولة الأخيرة مرورًا ليليًا على مستشفى سوهاج العام في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي.

قيادات طبية تشارك في التفتيش

جاءت الجولة برئاسة الدكتور عثمان أحمد عثمان، مدير عام الطب العلاجي، يرافقه الدكتور عماد عدلي، نائب المدير العام، وبمشاركة فريق من القيادات ضم مديري إدارات المستشفيات والخدمات الطبية وسلامة المرضى ومكافحة العدوى، وذلك لمتابعة سير العمل ميدانيًا.

تفقد شامل للأقسام الحيوية

وشملت الجولة المرور على عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى، من بينها الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والأقسام الداخلية، والحضانات، ووحدة الحروق، إضافة إلى المعمل والأشعة وبنك الدم، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية ومدى الالتزام الإداري وتواجد الأطقم الطبية.

قرار بالإعفاء وتكليف لجنة

وعقب انتهاء أعمال التفتيش ونتائج المتابعة، تقرر إعفاء مدير مستشفى سوهاج العام من منصبه، مع تكليف لجنة من مديرية الصحة بتولي إدارة المستشفى خلال الفترة الحالية، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الانضباط داخل المنشآت الصحية.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت مديرية الصحة بسوهاج استمرار تنفيذ الجولات المفاجئة على مختلف المستشفيات، بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان الالتزام الكامل بمعايير الجودة والانضباط داخل المنظومة الصحية بالمحافظة.

مستشفى سوهاج العام إعفاء مدير مستشفى مديرية الصحة بسوهاج جولة مفاجئة

