شنت مديرية الزراعة بالقليوبية حملة رقابية مكبرة لضبط المخالفات المتعلقة بالثروة الحيوانية وسلامة الغذاء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات المهندس حسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية، وبمتابعة الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية.

قيادات الحملة والجهات المشاركة

وقاد الحملة الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، بمشاركة لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومديرية الطب البيطري، والإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإدارة شبرا الخيمة البيطرية.

تفاصيل المضبوطات

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد منافذ البيع بنطاق حي أول شبرا الخيمة، شملت لحوماً بقرياً منتهية الصلاحية، ومصنعات لحوم (لحم مفروم وسجق) معبأة داخل أطباق فوم بدون أي بيانات، إلى جانب لحوم مقطعة وكبدة مجمدة ودهون حيوانية مجهولة المصدر.

فحص وتحفظ على المضبوطات

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المضبوطات، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ما استدعى التحفظ عليها تمهيداً لإعدامها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

إجراءات قانونية واستمرار الحملات

وأكدت الجهات المعنية أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التشديد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، ومنع تداول السلع الغذائية الفاسدة أو مجهولة المصدر.