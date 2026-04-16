ضبط لحوم فاسدة ومجهولة المصدر خلال حملة بشبرا الخيمة

كتب : أسامة علاء الدين

12:42 م 16/04/2026

حملة مكبرة

شنت مديرية الزراعة بالقليوبية حملة رقابية مكبرة لضبط المخالفات المتعلقة بالثروة الحيوانية وسلامة الغذاء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات المهندس حسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية، وبمتابعة الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية.

قيادات الحملة والجهات المشاركة

وقاد الحملة الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، بمشاركة لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومديرية الطب البيطري، والإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإدارة شبرا الخيمة البيطرية.

تفاصيل المضبوطات

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد منافذ البيع بنطاق حي أول شبرا الخيمة، شملت لحوماً بقرياً منتهية الصلاحية، ومصنعات لحوم (لحم مفروم وسجق) معبأة داخل أطباق فوم بدون أي بيانات، إلى جانب لحوم مقطعة وكبدة مجمدة ودهون حيوانية مجهولة المصدر.

فحص وتحفظ على المضبوطات

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المضبوطات، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ما استدعى التحفظ عليها تمهيداً لإعدامها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

إجراءات قانونية واستمرار الحملات

وأكدت الجهات المعنية أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التشديد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، ومنع تداول السلع الغذائية الفاسدة أو مجهولة المصدر.

القليوبية لحوم فاسدة حملات رقابية سلامة الغذاء الطب البيطري

فيديو قد يعجبك



تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
أخبار المحافظات

هآرتس: بدء هدنة بين إسرائيل ولبنان في السابعة مساء
شئون عربية و دولية

باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في
زووم

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
حوادث وقضايا

الدولار يقلص مكاسبه وينخفض في 10 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين