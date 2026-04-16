سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي قرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عقب وفاة تلميذ بالصف السادس الابتدائي إثر تعرضه للدغة ثعبان سامة، في واقعة مأساوية هزت مشاعر الأهالي.

تفاصيل البلاغ والتحرك الأمني

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بوفاة الطفل محمد حسن مجرب، 12 عامًا، بعد تعرضه للدغة ثعبان أثناء تواجده بالقرية الواقعة بالقرب من بحيرة قارون، والتي تتميز بطبيعتها الجبلية.

لحظات مأساوية

كشفت التحريات أن الطفل كان يلهو أمام منزله، قبل أن يفاجئه ثعبان خرج من المناطق الجبلية المحيطة، على الأرجح بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث هاجمه ولدغه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابته بحالة إعياء شديدة.

محاولات إنقاذ لم تكتمل

تم نقل الطفل على الفور إلى مستشفى أبشواي المركزي في محاولة لإنقاذه، إلا أن السم كان قد انتشر في جسده سريعًا، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته، وسط حالة من الصدمة بين أسرته وأهالي القرية.

تحقيقات جارية

تم إخطار جهات التحقيق بمركز أبشواي، التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها، فيما خيمت أجواء الحزن على القرية التي فقدت أحد أبنائها في حادث مأساوي مفاجئ.