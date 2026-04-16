لدغة قاتلة تنهي حياة تلميذ بالفيوم.. حزن يخيم على قرية دار السلام

كتب : حسين فتحي

02:16 م 16/04/2026

التلميذ محمد حسن مجرب ضحية لدغة ثعبان بالفيوم

سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي قرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عقب وفاة تلميذ بالصف السادس الابتدائي إثر تعرضه للدغة ثعبان سامة، في واقعة مأساوية هزت مشاعر الأهالي.

تفاصيل البلاغ والتحرك الأمني

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بوفاة الطفل محمد حسن مجرب، 12 عامًا، بعد تعرضه للدغة ثعبان أثناء تواجده بالقرية الواقعة بالقرب من بحيرة قارون، والتي تتميز بطبيعتها الجبلية.

لحظات مأساوية

كشفت التحريات أن الطفل كان يلهو أمام منزله، قبل أن يفاجئه ثعبان خرج من المناطق الجبلية المحيطة، على الأرجح بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث هاجمه ولدغه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابته بحالة إعياء شديدة.

محاولات إنقاذ لم تكتمل

تم نقل الطفل على الفور إلى مستشفى أبشواي المركزي في محاولة لإنقاذه، إلا أن السم كان قد انتشر في جسده سريعًا، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته، وسط حالة من الصدمة بين أسرته وأهالي القرية.

تحقيقات جارية

تم إخطار جهات التحقيق بمركز أبشواي، التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها، فيما خيمت أجواء الحزن على القرية التي فقدت أحد أبنائها في حادث مأساوي مفاجئ.

الفيوم لدغة ثعبان وفاة تلميذ

تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
في مقر إقامته.. محاولة اغتيال رئيس مدغشقر بطائرات مسيرة
بفستان جريء.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور
خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟

