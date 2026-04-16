إعلان

بسبب ماس كهربائي.. نفوق 2600 كتكوت في حريق مزرعة دواجن بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:06 م 16/04/2026

حريق مزرعة دواجن ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية على حريق اندلع داخل مزرعة دواجن بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مُسببًا نفوق أعداد كبيرة من الكتاكيت.

تفاصيل الحريق

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

خسائر المزرعة

تبين أن الحريق نشب داخل مزرعة على مساحة نحو 260 مترًا، وأسفر عن نفوق ما يقرب من 2600 كتكوت عمر 28 يومًا.

وأشارت المعاينة إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي ناتج عن توصيلات عشوائية داخل المزرعة، مما تسبب في اندلاع حريق هائل انتشر بسرعة داخل المزرعة.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وبدأت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، فضلاً عن تحديد خسائر الحريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مزرعة دواجن المنوفية شبين الكوم حريق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

