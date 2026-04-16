أنهت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أعمال رصف الأحياء الداخلية في مركز باريس باستخدام بلاط الإنترلوك، بإجمالي مسطح بلغ 16 ألف متر مربع، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026، بالتوازي مع استكمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع والمحاور الحيوية بمدينة الخارجة، وفقًا للمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.

خطة تالية لتحسين السيولة المرورية

وقال المهندس أحمد عبد الرحيم، مدير مديرية الطرق والنقل بـالوادي الجديد، إن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ أعمال رصف بطبقة الأسفلت بعدد من المناطق المدرجة ضمن خطة تطوير شبكة الطرق، بما يعزز السيولة المرورية ويرفع كفاءة الحركة داخل مركز باريس، خاصة مع تزايد الحاجة إلى محاور أكثر جاهزية لخدمة السكان وربط المناطق الداخلية بالمراكز الخدمية.

توجيهات لتحسين البنية الأساسية

وأضاف أن ما جرى تنفيذه من أعمال بلاط الإنترلوك يأتي في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتعزيز كفاءة شبكة الطرق الداخلية ورفع مستوى البنية التحتية في المراكز، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ويعكس المشروع توجهًا واضحًا نحو دعم مركز باريس بمشروعات خدمية متتالية، مع استمرار العمل وفق الخطة الاستثمارية المقررة للمحافظة.