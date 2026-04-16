الوادي الجديد تنهي رصف أحياء باريس بالإنترلوك

كتب : محمد الباريسي

01:44 م 16/04/2026

الوادي الجديد تنهي رصف أحياء باريس بالإنترلوك

أنهت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أعمال رصف الأحياء الداخلية في مركز باريس باستخدام بلاط الإنترلوك، بإجمالي مسطح بلغ 16 ألف متر مربع، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026، بالتوازي مع استكمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع والمحاور الحيوية بمدينة الخارجة، وفقًا للمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.

خطة تالية لتحسين السيولة المرورية

وقال المهندس أحمد عبد الرحيم، مدير مديرية الطرق والنقل بـالوادي الجديد، إن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ أعمال رصف بطبقة الأسفلت بعدد من المناطق المدرجة ضمن خطة تطوير شبكة الطرق، بما يعزز السيولة المرورية ويرفع كفاءة الحركة داخل مركز باريس، خاصة مع تزايد الحاجة إلى محاور أكثر جاهزية لخدمة السكان وربط المناطق الداخلية بالمراكز الخدمية.

توجيهات لتحسين البنية الأساسية

وأضاف أن ما جرى تنفيذه من أعمال بلاط الإنترلوك يأتي في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتعزيز كفاءة شبكة الطرق الداخلية ورفع مستوى البنية التحتية في المراكز، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ويعكس المشروع توجهًا واضحًا نحو دعم مركز باريس بمشروعات خدمية متتالية، مع استمرار العمل وفق الخطة الاستثمارية المقررة للمحافظة.

القبض على المتهمة باختطاف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

القبض على المتهمة باختطاف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي
البيت الأبيض: متفائلون باتفاق مع إيران.. و"النووي" خط أحمر لا تنازل عنه
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: متفائلون باتفاق مع إيران.. و"النووي" خط أحمر لا تنازل عنه
عزل الجنوب عن لبنان.. إسرائيل تدمر آخر جسر فوق نهر الليطاني
شئون عربية و دولية

عزل الجنوب عن لبنان.. إسرائيل تدمر آخر جسر فوق نهر الليطاني
عبر مصر والبحر الأحمر.. السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة بديلا لـ
اقتصاد

عبر مصر والبحر الأحمر.. السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة بديلا لـ
مجلس النواب الأمريكي يشيد بجهود مصر في دعم السلام بالشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

مجلس النواب الأمريكي يشيد بجهود مصر في دعم السلام بالشرق الأوسط

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين