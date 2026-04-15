إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:16 م 15/04/2026

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي أمام محطة وقود "العلا"، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة رشيد بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

تحرك أمني وسريع

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات نجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي.

وانتقلت القيادات الأمنية لموقع الحادث، ودفع مرفق الإسعاف بـ 9 سيارات لنقل المصابين، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية وتوزيع الحالات على مستشفيي "إدكو العام" و"رشيد العام" لاستكمال العلاج.

أسماء المصابين وحالاتهم

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

محمد أحمد هندي (61 عاماً - مقيم رشيد): جرح بالرأس وجروح متعددة بالوجه.

إيمان سعد محمد الشال (38 عاماً - مقيمة إدفينا): اشتباه كسر بالفقرات الظهرية وجرح باليد اليمنى.

محمد رجب العباسي (19 عاماً - مقيم محلة الأمير): اشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح بالرأس.

حسن عادل شحاتة (19 عاماً): جروح قطعية وكدمات.

أحمد عزت عبد الواحد (25 عاماً): اشتباه كسر بالكتف وجروح.

نهال أحمد محمد النجار (32 عاماً): كدمات وسحجات متفرقة.

عبد الرحمن محمد حسام الدين (24 عاماً): جرح بالشفة وسحجات.

محمد محمد حسام الدين (57 عاماً): سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

عفاف محمد حسام الدين (55 عاماً): سحجات وكدمات متفرقة.

الإجراءات القانونية

جرى رفع حطام السيارة من عرض الطريق لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على أسباب الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطريق الدولي الساحلي إدكو رشيد حادث ميكروباص محافظة البحيرة إصابات مستشفى رشيد العام مستشفى إدكو العام

