بعد توقف سنوات.. افتتاح المرحلة الأولى من ستاد المنيا في أغسطس

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، مستهدفة تغطية كافة مراكز وقرى المحافظة.

تأتي الحملة في إطار توجيهات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، وبإشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

جولات ميدانية وتوعية للمربين



أكد الدكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الفرق البيطرية نفذت حملات توعوية، أمس الثلاثاء، داخل مركز ومدينة القصاصين، شملت قرى: أبوجغيفة، أبو المحارب، عرب قاسم، وأم عزام، للتأكيد على أهمية التحصين ورفع الوعي لدى المربين.

متابعة سير العمل بلجان التحصين



وأوضح أن الحملات تضمنت مرورًا ميدانيًا على لجان التحصين بمختلف القرى، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توافر اللقاحات، وضمان وصول الخدمة البيطرية بكفاءة إلى جميع المربين.

دعوة للتعاون والالتزام بالإرشادات



وناشدت مديرية الطب البيطري جميع المربين بضرورة التعاون مع فرق التحصين، والالتزام بالمواعيد المحددة، وتطبيق التعليمات البيطرية؛ للحفاظ على صحة الماشية وتقليل فرص انتشار الأمراض.

وأكدت المديرية أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة الزراعة لدعم المربين، وتنمية الثروة الحيوانية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي داخل المحافظة.