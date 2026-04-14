إعلان

أعاد له القدرة على المشي.. "كي حراري" ناجح لشاب يعاني من ورم بالعظام في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

06:55 م 14/04/2026 تعديل في 06:59 م

مستشفيات جامعة بني سويف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عن تحقيق إنجاز طبي متميز داخل مستشفيات الجامعة، حيث نجح فريق طبي متخصص في إجراء عملية دقيقة باستخدام تقنية الكي الحراري لعلاج ورم حميد بعظم الساق لشاب في العقد الثاني من عمره.

وأوضح رئيس الجامعة أن العملية أُجريت باستخدام تقنية Microwave ablation، وهي من أحدث التقنيات في علاج الأورام الحميدة، حيث تعتمد على الكي الحراري للقضاء على الورم دون الحاجة إلى تدخل جراحي كبير.

وكان المريض يعاني من آلام شديدة وصعوبة في الحركة، إلا أنه بعد نجاح التدخل الطبي، استعاد قدرته على المشي بشكل طبيعي، واختفى الألم تمامًا.

و أكد الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بمستشفيات جامعة بني سويف، وقدرته على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن هذا النجاح يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مستشفيات جامعة بني سويف، وتقديم خدمات طبية متطورة لأهالي المحافظة وصعيد مصر.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

