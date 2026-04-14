أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عن تحقيق إنجاز طبي متميز داخل مستشفيات الجامعة، حيث نجح فريق طبي متخصص في إجراء عملية دقيقة باستخدام تقنية الكي الحراري لعلاج ورم حميد بعظم الساق لشاب في العقد الثاني من عمره.

استخدام تقنية حديثة في العلاج

وأوضح رئيس الجامعة أن العملية أُجريت باستخدام تقنية Microwave ablation، وهي من أحدث التقنيات في علاج الأورام الحميدة، حيث تعتمد على الكي الحراري للقضاء على الورم دون الحاجة إلى تدخل جراحي كبير.

وكان المريض يعاني من آلام شديدة وصعوبة في الحركة، إلا أنه بعد نجاح التدخل الطبي، استعاد قدرته على المشي بشكل طبيعي، واختفى الألم تمامًا.

إشادة بمستوى الخدمات الطبية

و أكد الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بمستشفيات جامعة بني سويف، وقدرته على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن هذا النجاح يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مستشفيات جامعة بني سويف، وتقديم خدمات طبية متطورة لأهالي المحافظة وصعيد مصر.