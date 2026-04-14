أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات بحق 4 متهمين، بعد إدانتهم بمحاولة قتل شخصين على خلفية خصومة ثأرية قديمة، والتعدي عليهما بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية في قرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم، في إطار محاولتهم فرض السيطرة وبث الرعب.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، ومحمد إبراهيم صقر، وأمانة سر صلاح تمام محمد.

بلاغ الأجهزة الأمنية

وتعود وقائع القضية رقم 3131 لسنة 2025 جنايات الغنايم، إلى إخطار تلقاه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية دير الجنادلة بقيام مجموعة من الأشخاص باعتراض شخصين من إحدى العائلات التي تربطهم بها خصومة ثأرية قديمة، والاعتداء عليهما بالضرب وإحداث إصاباتهما وإطلاق النار صوبهما.

تدخل أمني

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة وفرض الهدوء بالمنطقة، ومنع تفاقم الأحداث أو وقوع إصابات جديدة بين الأهالي.

نتائج التحريات

وكشفت تحريات المباحث قيام كل من: "عصمت.ع" (53 عامًا)، ونجله "أدهم"، و"محمد.ز"، و"يوسف.ب"، و"فارس.ط"، و"محمد.ص"، بالتعدي على المجني عليه "سيف.ج" أثناء قيادته دراجة نارية "تروسيكل" بالشارع العام، حيث انهالوا عليه بالضرب وهددوه بأسلحة نارية وأطلقوا أعيرة صوبه، قبل أن يتدخل الأهالي لإنقاذه، ويقوم المتهمون بإتلاف دراجته والاستيلاء عليها.

واقعة اعتداء ثانية

وأضافت التحريات أنه عقب ذلك بوقت قصير، تصادف مرور نجل عمه "أيمن.ع" مستقلاً دراجته البخارية، فقام المتهمون بالتعدي عليه وإصابته، مع إطلاق أعيرة نارية صوبه، وإحداث تلفيات بدراجته والاستيلاء عليها أيضًا، بسبب خصومة ثأرية لم يتم الصلح بشأنها.

الإحالة إلى المحاكمة

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قرر المحامي العام إحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط، لاتهامهم بالشروع في قتل المجني عليهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما بيتوا النية وأعدوا أسلحة نارية وعصا شوم وسلاحًا أبيض، وتربصوا بالمجني عليهما في المكان الذي أيقنوا مرورهما منه، وتعدوا عليهما بقصد إزهاق روحهما.