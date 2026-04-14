شهدت منطقة الغشام التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، راح ضحيتها طفل يعمل بائع مناديل، إثر مشاجرة تطورت إلى جريمة قتل.

وبحسب شهود عيان، فإن المجني عليه "محمد أ.ع"، البالغ من العمر 15 عامًا، والمقيم بمنطقة كفر الزقازيق، قام ببيع مناديل لإحدى الفتيات، والتي تبين لاحقًا أنها شقيقة المتهم، ما أثار شكوك الأخير بوجود معاكسة.

وأوضح الشهود أن المتهم "مؤمن م.ش.م" (17 عامًا)، ويعمل حارس عقار ومقيم بمنطقة الغشام، تدخل على الفور، لتنشب مشادة كلامية بين الطرفين، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي.

وخلال المشاجرة، استل المتهم سلاحًا أبيض "مطواة"، وسدد طعنة نافذة للمجني عليه، أسقطته أرضًا غارقًا في دمائه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، بقيادة الرائد حسن أباظة، وتمكنت من ضبط المتهم، فيما جرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.