إعلان

"أنت بتعاكس أختي".. تفاصيل مقتل بائع مناديل في مشاجرة بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

03:39 م 14/04/2026

مقتل بائع مناديل- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت منطقة الغشام التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، راح ضحيتها طفل يعمل بائع مناديل، إثر مشاجرة تطورت إلى جريمة قتل.

وبحسب شهود عيان، فإن المجني عليه "محمد أ.ع"، البالغ من العمر 15 عامًا، والمقيم بمنطقة كفر الزقازيق، قام ببيع مناديل لإحدى الفتيات، والتي تبين لاحقًا أنها شقيقة المتهم، ما أثار شكوك الأخير بوجود معاكسة.

وأوضح الشهود أن المتهم "مؤمن م.ش.م" (17 عامًا)، ويعمل حارس عقار ومقيم بمنطقة الغشام، تدخل على الفور، لتنشب مشادة كلامية بين الطرفين، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي.

وخلال المشاجرة، استل المتهم سلاحًا أبيض "مطواة"، وسدد طعنة نافذة للمجني عليه، أسقطته أرضًا غارقًا في دمائه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، بقيادة الرائد حسن أباظة، وتمكنت من ضبط المتهم، فيما جرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

أخبار البنوك

شئون عربية و دولية

أخبار

أخبار البنوك

رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

