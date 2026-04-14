فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء، مقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فرع المنوفية بشبين الكوم، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة ميدانية

تفقد المحافظ أقسام ومكاتب العمل داخل المبنى، واطلع على آليات تقديم الخدمات، واستفسر عن توزيع المهام، موجهاً بحسن معاملة المواطنين وتيسير الإجراءات وتقديم الدعم اللازم، مع رفع كفاءة الأداء وتذليل أي معوقات.

جولة بالمجلس الطبي

امتدت الجولة لتشمل مقر المجلس الطبي العام التابع لمديرية الشؤون الصحية، حيث تفقد غرف الكشف والأشعة والرمد والأرشيف والمكاتب الإدارية، واستمع لشرح حول طبيعة الخدمات المقدمة.

توجيهات مباشرة

وجه المحافظ بضرورة الارتقاء بمنظومة العمل داخل المجلس الطبي، وتبسيط الإجراءات، وتقليل فترات الانتظار، مع الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية.

رسائل واضحة

أكد محافظ المنوفية استمرار الجولات المفاجئة بمختلف القطاعات الخدمية، مشدداً على أن تحسين مستوى الخدمات والانضباط في الأداء يمثلان الأساس الحقيقي لتقييم العمل التنفيذي وتلبية احتياجات المواطنين.