أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ برنامج "نتشارك" داخل المحافظة، مع فتح باب التسجيل أمام الشباب الراغبين في المشاركة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دور الشباب وتنمية قدراتهم.

تنمية مهارات الشباب والعمل التطوعي

قال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن برنامج «نتشارك» يستهدف تطوير مهارات الشباب والنشء، وتعزيز قيم العمل الجماعي والتطوعي، من خلال مجموعة من الورش التدريبية والأنشطة التفاعلية التي تسهم في رفع كفاءة المشاركين.

وأوضح أن البرنامج يركز على بناء شخصية واعية وقادرة على المبادرة، بما يساعد الشباب على الانخراط الإيجابي في المجتمع، ويعزز فرص تمكينهم في مختلف المجالات التنموية داخل المحافظة.

دعم المشاركة المجتمعية

أضاف أن البرنامج لا يقتصر على التدريب فقط، بل يمتد ليشمل دعم المشاركة الفعالة في القضايا المجتمعية، وفتح المجال أمام الشباب لاكتساب خبرات عملية، وتبادل الأفكار في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.

وأكد أن «نتشارك» يشهد مشاركة متوقعة من عدد كبير من شباب الوادي الجديد، إلى جانب نخبة من المدربين والمتخصصين، بما يضمن تحقيق استفادة حقيقية للمشاركين، ويسهم في دعم مسارات التنمية المحلية.

التسجيل متاح إلكترونيًا

ودعت مديرية الشباب والرياضة شباب المحافظة إلى سرعة التسجيل في البرنامج، عبر الرابط الإلكتروني المعلن على الصفحة الرسمية، للاستفادة من الفرص التدريبية التي يوفرها.

رابط التسجيل: هنا

ضمن خطة وطنية لتمكين الشباب

يأتي إطلاق برنامج «نتشارك» ضمن سلسلة مبادرات تنفذها وزارة الشباب والرياضة، حيث تم إطلاق النسخة السادسة من البرنامج بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بهدف بناء القدرات وتعزيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب دعم تصميم وتنفيذ المبادرات المستدامة.

كما يتكامل البرنامج مع الاستراتيجية الوطنية للشباب 2022-2027، وبرامج التأهيل المهاري والتشغيل، ومن بينها برنامج «مشواري» الذي تنفذه الوزارة بدعم من اليونيسف داخل مراكز الشباب.