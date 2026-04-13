براءة وشقاوة في النافورة.. أطفال "إسنا" يحتفلون بشم النسيم على طريقتهم الخاصة -صور

كتب : محمد محروس

02:42 م 13/04/2026 تعديل في 02:42 م
    أطفال يحتفلون بشم النسيم
    الإحتفال بشم النسيم في إسنا
    أطفال يسبحون في النافورة

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أجواء من البهجة والسعادة، تزامنًا مع احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم، حيث أقبل عدد من الأطفال على السباحة داخل نافورة المياه بالحديقة الدولية، في مشهد عفوي عكس روح الفرح والاحتفال.


وتجمع الأطفال حول النافورة، وسط ضحكاتهم وتعالت أصوات المرح، مستمتعين برذاذ المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فيما حرصت الأسر على التقاط الصور التذكارية لتوثيق هذه اللحظات السعيدة.


وأكد عدد من الأهالي أن هذه الأجواء تعكس بساطة الاحتفال وروح البهجة التي يتميز بها العيد، خاصة لدى الأطفال الذين يجدون في مثل هذه اللحظات متنفسًا للمرح والانطلاق.


وتحولت الحديقة الدولية بإسنا إلى مقصد رئيسي للأسر خلال احتفالات شم النسيم، حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، وسط إجراءات تنظيمية وخدمات تهدف لتوفير أجواء آمنة وممتعة للجميع.

شم النسيم إسنا الأقصر الحديقة الدولية أطفال احتفالات أجواء مبهجة فرحة الأطفال

