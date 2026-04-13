فسحة ورقصة في قلب النيل.. انتعاش اللنشات النيلية بالمنيا خلال شم النسيم - فيديو وصور

كتب : جمال محمد

12:28 م 13/04/2026
    فسحة ورقصة في قلب النيل (1)
    فسحة ورقصة في قلب النيل (3)
    فسحة ورقصة في قلب النيل (5)
    فسحة ورقصة في قلب النيل (7)
    فسحة ورقصة في قلب النيل (8)
    فسحة ورقصة في قلب النيل (9)
    فسحة ورقصة في قلب النيل (6)
    فسحة ورقصة في قلب النيل (4)

شهدت محافظة المنيا، اليوم، انتعاشة ملحوظة في نشاط اللنشات النيلية، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين على كورنيش المدينة لقضاء أوقات مميزة على ضفاف نهر النيل.

واستقبلت اللنشات الأسر والشباب في رحلات نيلية استغرقت نحو 30 دقيقة، جابت خلالها مجرى النهر وسط أجواء احتفالية مبهجة، تخللتها الموسيقى والرقص، ما أضفى طابعًا خاصًا على الاحتفالات.

وحرصت الأسر على التقاط الصور التذكارية التي تجمع بين النيل والجزر الطبيعية والجبل الشرقي، في مشهد يعكس جمال الطبيعة بالمنيا.

وسادت حالة من الفرحة بين المواطنين، مع استمرار توافد الآلاف للاحتفال بأعياد الربيع وقضاء أوقات ترفيهية مميزة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النائب العام يكلف بمتابعة مخالفات حظر النشر بقضايا سيدة الإسكندرية والمنوفية
حوادث وقضايا

النائب العام يكلف بمتابعة مخالفات حظر النشر بقضايا سيدة الإسكندرية والمنوفية
من السخرية إلى الاعتذار.. قصة "زغرودة" تصدرت بها سابرينا كاربنتر تريند جوجل
زووم

من السخرية إلى الاعتذار.. قصة "زغرودة" تصدرت بها سابرينا كاربنتر تريند جوجل
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين

براءة وشقاوة في النافورة.. أطفال "إسنا" يحتفلون بشم النسيم على طريقتهم
أخبار المحافظات

براءة وشقاوة في النافورة.. أطفال "إسنا" يحتفلون بشم النسيم على طريقتهم
إلهام شاهين ودينا وحكيم.. كيف احتفل نجوم الفن بشم النسيم؟
زووم

إلهام شاهين ودينا وحكيم.. كيف احتفل نجوم الفن بشم النسيم؟

قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو