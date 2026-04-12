ضبط 500 كجم سردين مجهول المصدر خلال حملة تموينية ببنها

كتب : أسامة علاء الدين

11:41 م 12/04/2026

شنت مديرية تموين القليوبية حملة تفتيشية مكبرة بمدينة بنها لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد شم النسيم، وتنفيذًا لتوجيهات الجهات المختصة بتكثيف الرقابة خلال المواسم.

جاءت الحملة استجابةً لشكوى أحد المواطنين، وبمشاركة مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، حيث أسفرت عن ضبط 500 كجم من سمك السردين داخل مخزن وثلاجة مجمدات ببندر بنها، دون وجود فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، وتم تحرير محضر جنح ضد المسؤول.

كما تمكنت الحملة من إعدام كميات من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 70 عبوة بطارخ و100 كجم من الأسماك المملحة، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية المكثفة خلال المواسم والأعياد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وضمان سلامة الغذاء المتداول.

