شنت مديرية تموين القليوبية حملة تفتيشية مكبرة بمدينة بنها لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد شم النسيم، وتنفيذًا لتوجيهات الجهات المختصة بتكثيف الرقابة خلال المواسم.

ضبط سردين مجهول المصدر

جاءت الحملة استجابةً لشكوى أحد المواطنين، وبمشاركة مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، حيث أسفرت عن ضبط 500 كجم من سمك السردين داخل مخزن وثلاجة مجمدات ببندر بنها، دون وجود فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، وتم تحرير محضر جنح ضد المسؤول.

إعدام أسماك غير صالحة

كما تمكنت الحملة من إعدام كميات من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 70 عبوة بطارخ و100 كجم من الأسماك المملحة، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

تشديد الرقابة على الأسواق

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية المكثفة خلال المواسم والأعياد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وضمان سلامة الغذاء المتداول.