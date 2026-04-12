ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية 350 كجم من الفسيخ غير الصالح للاستهلاك الآدمي، خلال حملات موسعة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق بالتزامن مع موسم شم النسيم.

تفاصيل الضبطيات والإجراءات

أسفرت الحملات، التي قادها المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عن ضبط محلين لبيع الفسيخ بنطاق المحافظة، بحوزتهما كميات غير مطابقة للمواصفات.

وشملت المضبوطات 250 كجم فسيخ بأحد المحال، و100 كجم بمحل آخر، حيث جرى التحفظ على الكميات بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توجيهات المحافظ بتشديد الرقابة

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها على مدار الساعة لفرض الانضباط في الأسواق، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية.

كما وجّه باستمرار التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري؛ لضمان إحكام الرقابة والسيطرة على جميع المعروضات السلعية.

سياق الرقابة على الأسواق

تأتي هذه الحملات ضمن خطة تهدف إلى التأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، وحماية المواطنين من الغش التجاري، مع التأكيد على ضرورة شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة وخاضعة للرقابة الصحية، حفاظًا على الصحة العامة.