قام اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، بجولة ميدانية شاملة لعدد من كنائس المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، في أجواء سادتها روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن.

رافق المحافظ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، ولفيف من مشايخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجامعة قناة السويس.

تأكيدًا على عمق الروابط الوطنية التي تجمع بين أبناء الشعب المصري.

بداية الجولة من كنيسة الأنبا بيشوي

استهل محافظ الإسماعيلية جولته بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بحي ثالث بمنطقة الشيخ زايد، حيث كان في استقباله الأنبا سارافيم، وقدم له التهنئة القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على الجميع بالخير والسلام.

زيارة الكنيسة الكاثوليكية بحي أول

واصل المحافظ جولته بزيارة الكنيسة الكاثوليكية المعروفة باسم “الفرنساوي” بحي أول الإسماعيلية، حيث التقى الأنبا بولا شفيق، وقدم له التهنئة بهذه المناسبة، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

ختام الجولة بالكنيسة الإنجيلية

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية بشارع أم كلثوم بحي أول، حيث قدم التهنئة إلى أيمن سامي، مشيدًا بالدور المجتمعي الذي تقوم به الكنيسة في تعزيز قيم التسامح والمحبة.

التأكيد على الوحدة الوطنية

وخلال كلمته، أكد المحافظ أن الشعب المصري يضرب أروع الأمثلة في التلاحم والتكاتف، خاصة في المناسبات الدينية، حيث يشارك الجميع في الاحتفال بالأعياد دون تفرقة بين مسلم ومسيحي، وهو ما يعكس قوة النسيج الوطني.

كما وجه التهنئة لجميع مواطني محافظة الإسماعيلية، معربًا عن أمنياته بأن يكون عيد القيامة المجيد مناسبة تحمل الخير والسلام لمصر وشعبها، وأن تستمر مسيرة البناء والتنمية بسواعد أبنائها، تحت قيادة عبد الفتاح السيسي.