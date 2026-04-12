أكدت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، استقرار جميع حالات مصابي حادث تصادم أتوبيس مصنع ملابس وسيارة بالطريق الصحراوي، وعددهم 21 شخصا مبينة أنه جرى متابعة الحالات وتوجيه الدعم النفسي والعيني لهم.

وقالت وكيل وزارة التضامن، في تصريحات صحفية، إنه جرى توجيه فريق الإغاثة بالمديرية للتوجه إلى موقع حادث التصادم الذي وقع بالطريق الصحراوي، لحصر المصابين وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك بناءً على البلاغ الوارد من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة.

استقرار الحالة الصحية للمصابين

وأفادت المتابعة الميدانية أن الحادث الذي وقع على الطريق الصحراوي في اتجاه الإسكندرية، أسفر عن إصابة 21 شخصًا، تبين أنهم جميعًا من العاملين بشركة ملابس.

واطمأن فريق الإغاثة على الحالة الصحية لكافة المصابين داخل المستشفيات، حيث أكدت التقارير الطبية أن جميع الحالات مستقرًا، وتوصف إصاباتهم بالطفيفة والكدمات البسيطة التي لا تستدعي القلق.

توزيع الحالات ودعم ذوي الضحايا

وجرى توزيع المصابين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة؛ حيث استقبل مستشفى جمال حمادة 13 مصابًا، فيما نُقلت 8 حالات أخرى إلى مستشفى العامرية.

وباشرت مديرية التضامن تقديم الدعم العيني والنفسي للمصابين وذويهم في مواقع تلقي العلاج، مع إجراء حصر شامل لكافة احتياجاتهم للعمل على تلبيتها فوريًا بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

تنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي على استمرار التنسيق اللحظي مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة تداعيات الحادث وضمان تقديم أفضل خدمة إغاثية ممكنة.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الدولة على سرعة الاستجابة للأزمات وتقديم الرعاية المتكاملة للمواطنين في الحالات الطارئة، مع التأكيد على جاهزية فرق الإغاثة للتعامل مع أي مستجدات ميدانية.