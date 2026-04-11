تموين القليوبية يضبط رنجة فاسدة وسكر قبل طرحه بالسوق السوداء في بنها (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

10:39 م 11/04/2026
    حملات تموينية بالقليوبية تضبط رنجة فاسدة (2)
    حملات تموينية بالقليوبية تضبط رنجة فاسدة (3)
    حملات تموينية بالقليوبية تضبط رنجة فاسدة (5)
    حملات تموينية بالقليوبية تضبط رنجة فاسدة (4)

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة مكبرة ومفاجئة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين ومحافظ القليوبية، وبرئاسة تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، وبمشاركة الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية.

ضبط رنجة فاسدة تهدد الصحة العامة

استهدفت الحملة محلات الأسماك والأنشطة التجارية بدائرة مركز بنها، حيث تم ضبط ثلاجة تحتوي على كميات من سمك الرنجة غير المطابقة للمواصفات القياسية، وتبين احتواؤها على ديدان داخل الأحشاء، ما يمثل خطرًا على صحة المواطنين.

التحفظ على نصف طن من المضبوطات

وتم التحفظ على 100 كرتونة رنجة بوزن 5 كجم للكرتونة، بإجمالي نصف طن من الأسماك الفاسدة، مع تحرير محضر بالواقعة، وإيداع المضبوطات بثلاجة أخرى تحت تصرف النيابة العامة لحين اتخاذ القرار بشأنها.

ضبط طن سكر قبل تداوله في السوق السوداء

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد مسؤول عن مخزن غير مرخص بعزبة الزراعة بدائرة قسم أول بنها، لحيازته نحو طن من السكر الحر دون فواتير، في محاولة لطرحه بالسوق السوداء، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

تشديد الرقابة قبل شم النسيم

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار الحملات الرقابية اليومية، خاصة خلال المواسم والأعياد، مع التشديد على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة المواطنين.
حماية المستهلكين خلال موسم الأعياد
تأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين وضمان توافر سلع غذائية آمنة، لا سيما مع زيادة الإقبال على الأسماك المملحة والمدخنة خلال احتفالات شم النسيم.

