إعلان

حركة تغييرات جديدة لقيادات مديرية التموين بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

04:41 م 11/04/2026

تامر صلاح مختار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حركة تغييرات وتكليفات جديدة لمديري الإدارات التموينية وديوان المديرية، وذلك بالقرار رقم 51 لسنة 2026، بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وبموافقة محافظ القليوبية.

تكليفات جديدة لمديري الإدارات:

وشملت الحركة تكليف محمد عبدالباقي محمد قائمًا بأعمال مدير إدارة كفر شكر، وأحمد عبدالفتاح الحسيني لإدارة طوخ، وإيناس محمود عبدالمنعم لإدارة قها، وأسامة أحمد حامد لإدارة بنها، وأمين عبدالمنعم أمين لإدارة قليوب، ورشا حسن أحمد لإدارة شرق شبرا الخيمة، وعصام سيد عبدالجليل لإدارة الخانكة، وأحمد رضا محمد سيف قائمًا بأعمال مدير إدارة الرقابة التموينية.

تجديد ندب وتكليفات بديوان المديرية:

كما تضمنت الحركة تجديد ندب ياسمين رزق الله لإدارة القناطر الخيرية، وإيهاب فتحي إبراهيم لإدارة غرب شبرا الخيمة، ووليد عبد السميع حسان لإدارة الرقابة التجارية بالمديرية، ومنى جابر محمد لإدارة الموارد البشرية.

مهام إضافية وتنظيم إداري:

وشملت القرارات أيضًا تكليف أحمد ربيع رزق قائمًا بأعمال مدير الإدارة القانونية، وأحمد حسن محمد مديرًا لإدارة الشئون الإدارية إلى جانب عمله كرئيس قسم الاستحقاقات، وأحمد يسري محمد مسئولًا عن كارت المفتش بديوان المديرية، في إطار تنظيم العمل ورفع كفاءة الأداء داخل المديرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية التموين تكليفات قرار رسمي حركة تغييرات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رحلة أسعار BYD Dolphin Surf بالسوق المصري من البداية حتى الآن
أخبار السيارات

رحلة أسعار BYD Dolphin Surf بالسوق المصري من البداية حتى الآن
إطلاق مشروع تطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وسيتي الأول
أخبار مصر

إطلاق مشروع تطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وسيتي الأول
نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينشر توضيحا جديدا بشأن حالة والده الصحية
زووم

نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينشر توضيحا جديدا بشأن حالة والده الصحية
ترامب: نمتلك احتياطات نفطية تتجاوز مجموع ما تملكه أكبر دولتين في العالم
شئون عربية و دولية

ترامب: نمتلك احتياطات نفطية تتجاوز مجموع ما تملكه أكبر دولتين في العالم
البيت الأبيض: خبراء إضافيون يقدمون الدعم من واشنطن لفريق التفاوض في باكستان
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: خبراء إضافيون يقدمون الدعم من واشنطن لفريق التفاوض في باكستان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان