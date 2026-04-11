أصدر الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حركة تغييرات وتكليفات جديدة لمديري الإدارات التموينية وديوان المديرية، وذلك بالقرار رقم 51 لسنة 2026، بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وبموافقة محافظ القليوبية.

تكليفات جديدة لمديري الإدارات:

وشملت الحركة تكليف محمد عبدالباقي محمد قائمًا بأعمال مدير إدارة كفر شكر، وأحمد عبدالفتاح الحسيني لإدارة طوخ، وإيناس محمود عبدالمنعم لإدارة قها، وأسامة أحمد حامد لإدارة بنها، وأمين عبدالمنعم أمين لإدارة قليوب، ورشا حسن أحمد لإدارة شرق شبرا الخيمة، وعصام سيد عبدالجليل لإدارة الخانكة، وأحمد رضا محمد سيف قائمًا بأعمال مدير إدارة الرقابة التموينية.

تجديد ندب وتكليفات بديوان المديرية:

كما تضمنت الحركة تجديد ندب ياسمين رزق الله لإدارة القناطر الخيرية، وإيهاب فتحي إبراهيم لإدارة غرب شبرا الخيمة، ووليد عبد السميع حسان لإدارة الرقابة التجارية بالمديرية، ومنى جابر محمد لإدارة الموارد البشرية.

مهام إضافية وتنظيم إداري:

وشملت القرارات أيضًا تكليف أحمد ربيع رزق قائمًا بأعمال مدير الإدارة القانونية، وأحمد حسن محمد مديرًا لإدارة الشئون الإدارية إلى جانب عمله كرئيس قسم الاستحقاقات، وأحمد يسري محمد مسئولًا عن كارت المفتش بديوان المديرية، في إطار تنظيم العمل ورفع كفاءة الأداء داخل المديرية.