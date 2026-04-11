مع اقتراب احتفالات شم النسيم، أعلنت إدارة حديقة حيوان الفيوم الانتهاء من كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاستقبال آلاف المواطنين، في أجواء ترفيهية آمنة تجمع بين التطوير والخدمات المتكاملة.

وأكدت الدكتورة نهى مصطفى، مدير عام الحديقة، أن خطة الاستعداد تشمل فتح الأبواب منذ الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، مع زيادة عدد منافذ بيع التذاكر لتقليل التكدس وتسهيل دخول الزائرين، خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع من أبناء محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة.

بيت القرد كوكو يجذب الزوار

كشفت مديرة الحديقة عن دعمها بمجموعات جديدة من الحيوانات والطيور، مع التأكد من سلامتها الصحية بالكامل، إلى جانب تجهيز صغار الحيوانات للعرض لأول مرة أمام الجمهور، ما يعزز من عوامل الجذب السياحي.

وأشارت إلى أن "بيت القرد كوكو" يظل أحد أبرز معالم الحديقة، حيث يجذب الزوار بعروضه الترفيهية وحركاته التي تلقى إعجاب الأطفال والكبار، إلى جانب الإقبال على مشاهدة فرس النهر والنسانيس وبيت الزواحف.

تطوير المساحات الخضراء والخدمات

ضمن خطة التطوير، تم زيادة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وزراعة الزهور الموسمية، بما يتناسب مع أجواء الربيع، بالإضافة إلى صيانة المقاعد والبرجولات لتوفير أماكن مريحة للعائلات، كما تم تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم للحفاظ على الشكل الحضاري للحديقة، وضمان بيئة نظيفة وآمنة للزوار.

استعدادات أمنية وصحية مكثفة

أكدت الدكتورة نهى مصطفى وجود تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين الاحتفالات، خاصة مع توقع تجاوز عدد الزوار 15 ألف شخص خلال يوم شم النسيم، كما تم توفير نقطة طبية وسيارات إسعاف مجهزة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات داخل الحديقة لمتابعة سير الاحتفالات لحظة بلحظة، واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا.

توجيهات المحافظ

وجّه محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم بضرورة تجهيز المساحات الخضراء بالكامل، والتأكيد على التزام العاملين بإجراءات السلامة، خاصة فيما يتعلق بإبعاد الأطفال عن الحيوانات التي قد تمثل خطورة.