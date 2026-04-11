نجح فريق طبي بمستشفيات سوهاج الجامعة في إجراء جراحة دقيقة لاستخراج جسم غريب "فرامل دراجة"بطول 10 سم اخترق محجر العين واستقر داخل الجيوب الأنفية لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا، وأشاد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بنجاح الفريق الطبي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الأطقم الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة وفق أحدث المعايير الطبية، وحرص الجامعة على تقديم خدمات طبية متقدمة لأبناء الإقليم.

جراحة معقدة في موقع بالغ الخطورة

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن العملية تعد من الجراحات المعقدة نظرًا لخطورة موقع الجسم الغريب بالقرب من العصب البصري والجيوب الأنفية، مشيرًا إلى أن نجاحها جاء نتيجة التكامل بين التخصصات المختلفة وتوافر الخبرات الطبية المتميزة داخل المستشفيات الجامعية.

استجابة عاجلة وتدخل جراحي فوري

وأضاف الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن مستشفى الطوارئ استقبل الحالة وتم التعامل معها بشكل عاجل، حيث أجريت الفحوصات والأشعة اللازمة فور وصول الطفل، وتم اتخاذ قرار التدخل الجراحي الفوري بالتنسيق بين أقسام جراحة الوجه والفكين وطب وجراحة العيون والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والتخدير، بما ساهم في إنقاذ الحالة وتجنب حدوث أي مضاعفات.

عمل جماعي وإنقاذ دون مضاعفات

وأكد الدكتور محمد يونس، مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور محمد حسني أبو الدهب، نائب مدير المستشفى، أن نجاح العملية يعكس سرعة الاستجابة والتنسيق الكامل والعمل الجماعي بين الفرق الطبية والتمريضية، مما أسهم في استقرار حالة المريض وخروجه بحالة جيدة بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مشاركة واسعة من الفرق الطبية

أجريت الجراحة تحت إشراف الدكتور مينا ظريف رئيس قسم الجراحة والدكتور كمال الشرقاوي، رئيس وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد جابر حسانين، وبمشاركة فريق وحدة جراحة الوجه والفكين الذي ضم الدكتور محمود عبد الغني، والدكتور محمود فهمي، والدكتور عادل أشرف، والأطباء المقيمين محمد رأفت ورامي رضا، إلى جانب فريق جراحة العيون تحت إشراف الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس القسم والذي ضم الدكتورة ميرفت زيدان والدكتور محمد عبده سعيد، والأطباء المقيمين طبيب السيد محمد، وطبيبة علياء محمد، إلى جانب الدكتورة عواطف محمد بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور محمد إسماعيل قسم جراحة المخ والأعصاب.

كما شارك في الجراحة فريق التخدير الدكتور مصطفى كمال، والأطباء المقيمين طبيب يونس محمد، وطبيب أسامة طلعت، وطبيبة أشرقت خالد، وطبيب أحمد أبو العلا، وبمساندة فريق التمريض مستر أحمد عنتر، ومستر أحمد سمير، ومستر طارق نبيل، ومستر إسلام محمد، ومستر محمد السيد، تحت إشراف مستر بهاء أحمد مشرف تمريض العمليات، ومستر محمد البدري مسؤول غرفة الطوارئ.