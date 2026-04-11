بعد إصلاح عطل طارئ.. إعادة تشغيل محطة صرف الهانوفيل بالإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:53 م 11/04/2026
    جانب من أعمال اصلاح الخط
    صرف صحي الإسكندرية تعيد تشغيل خط محطة الهانوفيل بالإسكندرية2
    جانب من أعمال الإصلاح
    صرف صحي الإسكندرية تعيد تشغيل خط محطة الهانوفيل بالإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، نجاحها في تنفيذ أعمال إصلاح خط الطرد الخاص بمحطة معالجة الهانوفيل، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي والتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم السبت، أن فرق الطوارئ والصيانة تحركت على الفور عقب رصد العطل، وتم الدفع بالمعدات اللازمة والتعامل مع المشكلة وفق خطة عمل دقيقة، أسفرت عن الانتهاء من أعمال الإصلاح في وقت قياسي، مع إعادة تشغيل الخط بكامل طاقته.

التشغيل بكفاءة ومعايير أمان عالية

وقال المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة تضع على رأس أولوياتها سرعة الاستجابة للأعطال الطارئة، مشيرًا إلى أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمة وعدم تأثر المواطنين.

وأضاف «قنديل» أن أعمال الإصلاح تمت وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع متابعة ميدانية مستمرة من قيادات الشركة لضمان إنهاء الأعمال بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت ممكن.

خطط صيانة مستمرة لخدمة أفضل

وأشار إلى أن الشركة تواصل تنفيذ خطط الصيانة الدورية والتطوير المستمر لكافة مكونات منظومة الصرف الصحي، بما يشمل خطوط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمة.

وأكد رئيس الشركة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الشركة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواجهة التحديات المختلفة خاصة خلال فترات التقلبات الجوية والنوات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسرة عبدالرحمن أبو زهرة تصدر بيانا جديدا وتوجه رسائل شكر
زووم

أسرة عبدالرحمن أبو زهرة تصدر بيانا جديدا وتوجه رسائل شكر

عدد ساعات نومها وخلفية هاتفها.. ياسمين صبري تجيب على أسئلة الجمهور
زووم

عدد ساعات نومها وخلفية هاتفها.. ياسمين صبري تجيب على أسئلة الجمهور
أسعار الرنجة والفسيخ في 4 سلاسل تجارية شهيرة قبل شم النسيم
اقتصاد

أسعار الرنجة والفسيخ في 4 سلاسل تجارية شهيرة قبل شم النسيم
ترامب: نمتلك احتياطات نفطية تتجاوز مجموع ما تملكه أكبر دولتين في العالم
شئون عربية و دولية

ترامب: نمتلك احتياطات نفطية تتجاوز مجموع ما تملكه أكبر دولتين في العالم
الداخلية تكشف ملابسات فيديو سب سائق أتوبيس وركابه بالسيدة زينب
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سب سائق أتوبيس وركابه بالسيدة زينب

