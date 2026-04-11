أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والأسماك المملحة، بالتزامن مع أعياد الربيع واحتفالات «شم النسيم»، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على السلع الغذائية وحماية صحة المواطنين من المخاطر الصحية.

حملة موسعة بمركز ومدينة أبوتيج

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة محمد حسن رئيس المركز، نفذت حملة موسعة للمرور على محلات بيع الفسيخ والأسماك المملحة، بمشاركة مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين، وفرع هيئة سلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، في إطار تنسيق كامل بين الجهات الرقابية المختصة.

ضبط 700 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط نحو 700 كيلو جرام من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى التحفظ على المضبوطات فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر بحق المخالفين.

تشديد على عدم التهاون مع المخالفات

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة والدورية بجميع مراكز ومدن المحافظة، خاصة خلال المواسم التي تشهد إقبالًا متزايدًا على شراء الفسيخ والأسماك المملحة.

مناشدة للمواطنين بتوخي الحذر

ودعا المحافظ المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء الفسيخ والأسماك المملحة، والالتزام بالتعامل مع المنافذ الموثوقة، مع سرعة الإبلاغ عن أي سلع يُشك في صلاحيتها، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة المواطنين.