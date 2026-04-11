أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بمعاقبة 17 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، بعد إدانتهم عمدًا بإتلاف خطوط الكهرباء المعدة للنفع العام، خلال تبادل إطلاق نيران بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا عن عدد من منازل قرية البربا التابعة لمركز صدفا.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، ومحمد إبراهيم صقر، وأمانة سر صلاح تمام محمد.

بلاغ أمني بوقوع مشاجرة وإطلاق نار

وتعود أحداث القضية رقم 7099 لسنة 2025 جنايات صدفا، إلى إخطار تلقاه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بتلقي بلاغ من أهالي قرية البربا باندلاع مشاجرة بين عائلتين، تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى قطع أسلاك الكهرباء بالقرية.

تدخل أمني وسيطرة على الأحداث

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الواقعة، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وفرض الهدوء، ومنع تفاقم الأحداث أو وقوع إصابات جديدة.

تفاصيل أطراف المشاجرة

كشفت التحريات أن طرفي المشاجرة ضم الأول كلًا من: أحمد.م، محمد.ن، عبدالرحمن.م، أحمد.ع، عبدالرازق.ع، هاشم.م، محمود.ا، طاهر.ن، مصطفى.م، وصالح.ا، بينما ضم الطرف الثاني: ثروت.ع، أحمد.ع، عمر.ج، عمر.ع، أحمد.ع، رشدي.ا، وأحمد.ح.

خلافات جيرة سبب الواقعة

وأكدت التحريات أن المشاجرة نشبت على خلفية خلافات سابقة وخلافات جيرة بين الطرفين، تطورت إلى تبادل إطلاق كثيف للأعيرة النارية، ما أدى إلى إتلاف عدد من أسلاك الكهرباء الخاصة بالقرية.

انقطاع الكهرباء وإتلاف واجهات منازل

وأسفر تبادل إطلاق النار عن قطع مصدر التيار الكهربائي عن بعض المنازل بقرية البربا، إضافة إلى إتلاف عدد من واجهات المنازل، وهو ما اعتبرته المحكمة إضرارًا متعمدًا بمرافق عامة مملوكة للدولة.