خيمت حالة من الحزن على أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب مصرع عدد من أبنائها، بينهم شقيقان وخالتهما، في حادث انقلاب سيارة على طريق بنها شبرا الحر بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الحادث

شهد طريق بنها شبرا الحر حادث انقلاب سيارة بعد إحدى محطات الوقود بنحو 5 كيلومترات في اتجاه مدينة بنها، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وجميعهم من أبناء مركز الباجور.

أسماء الضحايا

أسفر الحادث عن مصرع كل من: مسعد صابر فوزي الدجوي (15 سنة)، وشقيقه ياسين صابر فوزي الدجوي (16 سنة)، وخالتهما رشا سعيد عوض أبو عجيز، رجل مجهول الهوية يبلغ من العمر نحو 45 عامًا.

وأُصيب في الحادث عدد من الأشخاص، بينهم: إسلام محمدي محمود (28 سنة)، محمد إسلام محمدي (سنتان)، إيمان خالد عبد الفتاح (22 سنة)، علي السيد علي (36 سنة)، محمد علي السيد (سنتان)، محمد صابر محمد الدجوي (18 سنة)، مكة صابر محمد (6 سنوات)، أسيل بدر سعد (9 سنوات)، وصابرة سعيد عوض (40 سنة)، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

نقل الجثامين والإجراءات

جرى نقل الجثامين إلى المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية، مع تحرير محضر بالواقعة.

تحقيقات جارية

تباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط مطالبات بتكثيف إجراءات السلامة على الطرق السريعة.

حزن في الباجور

سادت حالة من الحزن بين الأهالي، خاصة بعد فقدان أسرة واحدة لأكثر من فرد في حادث واحد، في مشهد مؤلم هزّ أبناء المركز.