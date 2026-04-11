إعلان

الحادث في بنها والحزن في المنوفية.. أسرة تفقد 3 من أفرادها على الطريق الحر

كتب : أحمد الباهي

10:31 ص 11/04/2026

الشقيقان ضحايا الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خيمت حالة من الحزن على أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب مصرع عدد من أبنائها، بينهم شقيقان وخالتهما، في حادث انقلاب سيارة على طريق بنها شبرا الحر بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الحادث

شهد طريق بنها شبرا الحر حادث انقلاب سيارة بعد إحدى محطات الوقود بنحو 5 كيلومترات في اتجاه مدينة بنها، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وجميعهم من أبناء مركز الباجور.

أسماء الضحايا

أسفر الحادث عن مصرع كل من: مسعد صابر فوزي الدجوي (15 سنة)، وشقيقه ياسين صابر فوزي الدجوي (16 سنة)، وخالتهما رشا سعيد عوض أبو عجيز، رجل مجهول الهوية يبلغ من العمر نحو 45 عامًا.

وأُصيب في الحادث عدد من الأشخاص، بينهم: إسلام محمدي محمود (28 سنة)، محمد إسلام محمدي (سنتان)، إيمان خالد عبد الفتاح (22 سنة)، علي السيد علي (36 سنة)، محمد علي السيد (سنتان)، محمد صابر محمد الدجوي (18 سنة)، مكة صابر محمد (6 سنوات)، أسيل بدر سعد (9 سنوات)، وصابرة سعيد عوض (40 سنة)، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

نقل الجثامين والإجراءات

جرى نقل الجثامين إلى المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية، مع تحرير محضر بالواقعة.

تحقيقات جارية

تباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط مطالبات بتكثيف إجراءات السلامة على الطرق السريعة.

حزن في الباجور

سادت حالة من الحزن بين الأهالي، خاصة بعد فقدان أسرة واحدة لأكثر من فرد في حادث واحد، في مشهد مؤلم هزّ أبناء المركز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية الباجور حادث إنقلاب طريق بنها شبرا الحر وفيات

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات السبت
اقتصاد

العد التنازلي بدأ.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
مصراوى TV

قبيل انطلاق المفاوضات.. إسلام آباد تتحول لمدينة أشباح والوفد الإيراني يلتقي
شئون عربية و دولية

بعد ارتباط اسمه بمنافس الزمالك.. رسالة غامضة من موسيماني
رياضة عربية وعالمية

كيف تبدأ يومك بطاقة إيجابية؟ 5 عادات بسيطة تغيّر حياتك
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان