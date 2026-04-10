لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر إصابات بالغة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني بطريق السويس – الإسماعيلية، حيث جرى نقل المصاب إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

بلاغ وتحرك الإسعاف

تلقت غرفة عمليات إسعاف السويس بلاغًا من المواطنين يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ قبل منطقة جنيفة في اتجاه الإسماعيلية.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وأفادت المعاينة الأولية بأن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي للحادث، حيث فقد قائد السيارة السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني.

مصرع وإصابة مستقلي السيارة

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين كانا في المقعدين الأماميين، بينما أُصيب الشخص الثالث الذي كان في المقعد الخلفي، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

نقل المصاب ورفع آثار الحادث

وأوضح مصدر طبي أن قسم الطوارئ استقبل المصاب، وتبين إصابته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة، فيما جرى رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.