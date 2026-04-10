إعلان

"العربية اصطدمت بحاجز".. مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث مروع بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

09:36 م 10/04/2026

تهشم مقدمة السيارة بسبب التصادم بالحاجز الخرساني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر إصابات بالغة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني بطريق السويس – الإسماعيلية، حيث جرى نقل المصاب إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

بلاغ وتحرك الإسعاف

تلقت غرفة عمليات إسعاف السويس بلاغًا من المواطنين يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ قبل منطقة جنيفة في اتجاه الإسماعيلية.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وأفادت المعاينة الأولية بأن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي للحادث، حيث فقد قائد السيارة السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني.

مصرع وإصابة مستقلي السيارة

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين كانا في المقعدين الأماميين، بينما أُصيب الشخص الثالث الذي كان في المقعد الخلفي، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

نقل المصاب ورفع آثار الحادث

وأوضح مصدر طبي أن قسم الطوارئ استقبل المصاب، وتبين إصابته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة، فيما جرى رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طريق السويس الإسماعيلية تصادم بالحاجز الخرساني حوادث الطرق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
لحظة بلحظة.. الزمالك وشباب بلوزداد في منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية