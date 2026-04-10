تنظم مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية قافلة طبية مجانية شاملة، احتفالًا بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية.

تنفيذ القافلة ضمن خطة القوافل العلاجية

تأتي القافلة تنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبإشراف الدكتورة مفيدة رجاء مدير إدارة الأمراض الصدرية ومنسق القوافل العلاجية، ضمن خطة المديرية لتكثيف القوافل الطبية وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

مكان وموعد القافلة

ومن المقرر أن تُقام فعاليات القافلة يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 13 و14 أبريل بحديقة عفلة بمدينة القناطر الخيرية، حيث يتم استقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية مجانًا طوال أيام القافلة.

خدمات طبية متنوعة وصرف أدوية

وتشمل القافلة مختلف التخصصات الطبية، منها الباطنة، والأطفال، والنساء، والعظام، والعيون، والصدرية، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وصرف الأدوية مجانًا.

هدف القافلة وتخفيف الأعباء

وتهدف القافلة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية، من خلال تقديم خدمات صحية متكاملة بالقرب من محل إقامتهم، في إطار تحسين جودة الحياة الصحية.

استمرار القوافل الطبية

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية استمرار تنفيذ القوافل العلاجية بشكل دوري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن، ودعم المبادرات الصحية المجانية، داعية المواطنين للاستفادة من الخدمات المقدمة.