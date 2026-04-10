شهد شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، توافدًا ملحوظًا من أبناء المدينة الساحلية وزوارها، الذين فضلوا الهروب من ارتفاع درجات الحرارة، والاتجاه إلى ساحل البحر المتوسط للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والمنعشة.

وجاء هذا الإقبال بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع واقتراب احتفالات أعياد الربيع، حيث تحولت الشواطئ إلى متنفس طبيعي للأسر والشباب الباحثين عن قضاء أوقات ترفيهية في الهواء الطلق بعيدًا عن أجواء الحرارة المرتفعة في المناطق الداخلية.

إقبال وألعاب شاطئية متنوعة

وانتشرت العائلات ومجموعات الشباب على امتداد الشاطئ، حيث حرصوا على الاستمتاع بالسباحة ومياه البحر، إلى جانب ممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية، مثل كرة القدم الشاطئية، وكرة الطائرة، ولعبة “الراكيت”، فضلًا عن ركوب الخيل وقيادة سيارات “البيتش باجي”، التي أضفت أجواء من الحيوية والمتعة على المكان.

أجواء صيفية مبكرة

وسادت حالة من البهجة والانتعاش بين المتواجدين، في ظل اعتدال نسبي لدرجات الحرارة مقارنة بالمحافظات الداخلية، ما ساهم في خلق أجواء صيفية مبكرة جذبت المزيد من الزائرين إلى الشاطئ.

استعدادات مكثفة لاستقبال الزوار

وفي السياق ذاته، تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد استعداداتها المكثفة لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع، من خلال رفع كفاءة الشواطئ، وتكثيف أعمال النظافة، وتوفير الخدمات اللازمة لضمان راحة الزائرين وسلامتهم، مع تنظيم الحركة على الشاطئ لمنع التكدس وتحقيق أقصى درجات الاستمتاع للمصطافين.





