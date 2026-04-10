بمكونات محلية 100%.. جامعة بنها تطلق مشروع تصنيع أجهزة "الجيم الخارجي"

كتب : أسامة علاء الدين

11:07 ص 10/04/2026

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن قطاع الخدمات التعليمية مع شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها (شركة مملوكة بالكامل للجامعة) يعمل على إعداد التصميمات والمواصفات القياسية لعدد من الأجهزة الرياضية، مع تصنيعها باستخدام مكونات محلية تتميز بالمتانة والاستدامة، تمهيدًا لإنشاء وحدات للجيم الخارجي داخل الحرم الجامعي.

تعزيز الصحة البدنية والنفسية

وأضاف "الجيزاوي" أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تهتم بالجوانب الأكاديمية والصحية والنفسية، حيث ستتيح الأجهزة الجديدة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ممارسة الرياضة في الهواء الطلق بشكل مجاني.

نشر ثقافة النشاط البدني داخل الجامعة

وأشار إلى أن المشروع يسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتقليل التوتر، وتحسين مستوى التركيز والأداء الأكاديمي، إلى جانب كونه وسيلة فعالة لتعزيز الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.

مساحات للتفاعل الاجتماعي الإيجابي

وأكد أن وحدات الجيم الخارجي ستوفر أيضًا مساحات مناسبة للتفاعل الاجتماعي الإيجابي بين الطلاب ومنتسبي الجامعة، بما يدعم بناء مجتمع جامعي متوازن وصحي.

تعميم المشروع على جميع الكليات

واختتم رئيس الجامعة تصريحاته بالتأكيد على أنه سيتم تعميم هذه الوحدات والأجهزة الرياضية داخل الحرم الجامعي بكافة الكليات، لضمان استفادة جميع منتسبي الجامعة منها.

