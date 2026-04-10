عثر أهالي مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، على رضيع حديث الولادة، ملقى أمام مسجد شهاب الدين، في واقعة إنسانية مؤثرة أثارت حالة من التعاطف والدهشة بين المواطنين.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة الباجور إخطارًا يفيد بعثور عدد من الأهالي على طفل رضيع أمام المسجد، وعلى الفور جرى إبلاغ الجهات المختصة للتحرك واتخاذ اللازم.

حالة الرضيع

بالانتقال والفحص، تبين أن الطفل لا يزال حديث الولادة وبالحبل السري، ما يرجح أنه وُضع بالمكان بعد ولادته مباشرة، حيث تقرر نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

تحرك أمني

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الحادث، والوصول إلى هوية من ترك الطفل.

لغز مفتوح

تواصل الجهات المختصة جهودها لفحص الواقعة، في محاولة لحل لغز العثور على الرضيع، وضمان توفير الرعاية الكاملة له، وسط مطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤول عن الواقعة.