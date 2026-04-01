احتفلت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بعيدها القومي في أجواء وطنية مميزة داخل ساحة العلم بمدينة طابا، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لعودة المدينة إلى السيادة المصرية، حيث علت الأغاني الوطنية ورفرفت الأعلام في مشهد يعكس روح الانتماء والفخر.

مراسم رسمية ورفع العلم

شهد الاحتفال إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، برفقة إيناس سمير، نائب المحافظ، حيث بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني، أعقبه إشعال شعلة النصر، ثم رفع العلم المصري ليحلق في السماء على ارتفاع 25 مترًا، وسط تفاعل الحضور من القيادات التنفيذية وأهالي المدينة.

طابا.. موقع استراتيجي وفرص واعدة

أكد المحافظ في كلمته أن يوم 19 مارس 1989 سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر، باعتباره يوم استعادة طابا، مشددًا على أن المدينة تمثل رمزًا للعزة الوطنية. وأوضح أن طابا تمتلك مقومات سياحية فريدة وموقعًا استراتيجيًا يمنحها أهمية سياسية وسياحية عالمية، لافتًا إلى توجه الدولة لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى تعزز من مكانتها وتوفر حياة أفضل لسكانها.

إحياء للروح الوطنية

أشار المحافظ إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى يعزز قيم الانتماء، ويعيد التذكير ببطولات المصريين في استعادة سيناء، سواء عبر المواجهات العسكرية أو الجهود الدبلوماسية التي توجت بالتحكيم الدولي، مؤكدًا تمسك المصريين الدائم بكل شبر من أرضهم.

دور بطولي لقبائل سيناء

من جانبهم، شدد عدد من مشايخ القبائل على أن ذكرى عودة طابا تمثل محطة مهمة في تاريخ الوطن، حيث أكد سلامة مسمح، شيخ قبيلة الحيوات، أن استعادة المدينة جاءت بعد صمود طويل في مواجهة محاولات طمس الهوية المصرية للمنطقة، مشيرًا إلى دور البدو في إثبات الحق المصري رغم التحديات.

كما أوضح أن القبائل البدوية كان لها دور بارز في دعم القوات المسلحة خلال حرب 1973، إلى جانب مساهمتهم في تحديد العلامات الحدودية التي أكدت أحقية مصر في طابا.

التمسك بالأرض واستمرار العطاء

بدوره، قال صالح سالم، شيخ قبيلة أولاد سعيد، إن عودة طابا تمثل عودة الروح للمصريين، مؤكدًا أن أبناء سيناء لا يزالون على عهد أجدادهم في الدفاع عن الوطن، والاستعداد للتضحية من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره.

ذكرى خالدة في وجدان المصريين

تظل ذكرى استعادة طابا واحدة من أبرز المحطات الوطنية التي تجسد قوة الإرادة المصرية، حيث نجحت الدولة في استرداد أرضها بالطرق السلمية، لتبقى طابا شاهدًا على وحدة الشعب وصلابة موقفه في الدفاع عن حقوقه.