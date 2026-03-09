افتتح اللواء إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الإثنين، المعرض الدائم لتوفير الملابس الجاهزة بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بمدينة نويبع، وذلك تحت شعار "ملابسك تسعدهم"، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة نويبع.

المحافظ يشيد بفكرة المعرض وجودة الملابس

وأشاد محافظ جنوب سيناء بجودة الملابس المعروضة داخل المعرض، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وإدخال الفرحة والبهجة على المواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز قيم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

المعرض يضم 4 محلات لعرض الملابس

من جانبه، أوضح رئيس مدينة نويبع أنه جرى إنشاء المعرض الخيري المجاني الدائم للملابس الجاهزة في عدد من مدن المحافظة مثل دهب وأبو زنيمة، ويقام للمرة الأولى في مدينة نويبع، مؤكدًا أن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والأطفال لاختيار الملابس التي تناسبهم في أجواء يسودها الفرح والبهجة.

مشاركة الجمعيات الخيرية في توفير الملابس

وأشار رئيس المدينة إلى أن تنظيم المعرض يتم بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الخيرية التي تسهم في توفير معظم الملابس الجديدة المعروضة داخله، لافتًا إلى أن المعرض يعد الأكبر من نوعه في المدينة، حيث يضم 4 محلات مخصصة لعرض مختلف أنواع الملابس.

ملابس تناسب جميع الأعمار

وأكد رئيس المدينة أن المعرض يضم كميات كبيرة من الملابس الجديدة والمستعملة بحالة جيدة جدًا، ومناسبة لمختلف الأعمار، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين، خاصة أنه يجري توصيل الملابس إلى عدد من الأسر في منازلهم.

وأضاف أن المعرض دائم على مدار العام لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ولا يقتصر على شهر رمضان فقط، في إطار جهود المحافظة لتقديم الدعم المجتمعي للفئات الأولى بالرعاية.