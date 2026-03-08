إعلان

ضبط 6 أطنان لحوم ودهون فاسدة قبل بيعها في الأسواق بالعبور

كتب : أسامة علاء الدين

09:07 م 08/03/2026
    ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر
نفذت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملة مكثفة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية.
تأتي هذه الحملة بتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، في إطار جهود المحافظة لحماية صحة المواطنين.

ضبط 6 أطنان لحوم ودهون غير صالحة

تمكنت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والدكتور أيمن الشعراوي والدكتور محمد رفعت، من ضبط نحو 6 أطنان من اللحوم المذبوحة خارج المجازر والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في منطقة عرابي بمدينة العبور.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات اللازمة حيال المخالفين.

استمرار الحملات لحماية صحة المواطنين

أكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة الغذاء وتنقية الأسواق من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.

الطب البيطري بالقليوبية ضبط لحوم فاسدة مدينة العبور مباحث التموين

