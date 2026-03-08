أقدم شاب في العقد الرابع من عمره على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله بقرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، في واقعة مأساوية أثارت الحزن بين أهالي القرية.

التحريات الأولية وحالة الضحية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا بالعثور على جثمان الشاب، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية كان يمر بأزمة نفسية حادة خلال الفترة الأخيرة، ما يرجح أن يكون السبب وراء إقدامه على الانتحار بهذه الطريقة.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

الدعم النفسي والمواجهة المجتمعية

تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال عدة خطوط ساخنة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو أفكار انتحارية، أبرزها:الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة: 08008880700 – 0220816831، والمجلس القومي للصحة النفسية: 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار من الكبائر، وأنه يُعامل كمرض نفسي يحتاج إلى العلاج، مع التأكيد على عدم التعاطف أو التبرير، مع التشديد على أهمية التوجيه إلى المختصين للتعامل مع هذه الحالات.