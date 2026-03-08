افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، مجمعًا استهلاكيًا جديدًا ضمن سلسلة "أسواق الاتحاد" بمول السيارات بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة، لتوفير مختلف السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 15 إلى 30%.

خطوة تنفيذية لتوجيهات الحكومة

وأكد المحافظ أن افتتاح المجمع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ويهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة عدد المنافذ التي توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

توفير الأرصدة الاستراتيجية

وأشار كدواني إلى أن الدولة تولي ملف توفير السلع أهمية قصوى، وأن الجهود الاستباقية أسهمت في ضمان أرصدة استراتيجية آمنة من السلع الأساسية، مما يدعم توسع إنشاء المجمعات والمنافذ التي تمكن المواطنين من الحصول على احتياجاتهم بأسعار تنافسية.

أقسام متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين

تفقد المحافظ أقسام المجمع المختلفة، واستمع لشرح من المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، الذي أوضح أن المجمع مقام على مساحة 250 مترًا، ويضم سلعًا غذائية استراتيجية مثل الأرز والسكر والزيوت، بالإضافة إلى قسم للمنظفات، ومواد ياميش رمضان والمواد الجافة، فضلاً عن قسم الخضروات والفواكه الطازجة التي يتم توريدها يوميًا.

توجيهات بتكثيف الرقابة على الأسواق

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمنافذ لضمان توافر السلع بشكل مستمر وبأسعار عادلة، مع الالتزام بالإعلان عن الأسعار ومنع أي محاولات لإخفاء السلع أو احتكارها، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.