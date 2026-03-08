إعلان

تخفيضات حتى 30%.. افتتاح مجمع استهلاكي ضمن "أسواق الاتحاد" بالمنيا (صور)

كتب : جمال محمد

07:03 م 08/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اسواق الاتحاد بالمنيا الجديدة
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يفتتح أسواق الاتحاد
  • عرض 4 صورة
    اسواق الاتحاد بالمنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، مجمعًا استهلاكيًا جديدًا ضمن سلسلة "أسواق الاتحاد" بمول السيارات بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة، لتوفير مختلف السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 15 إلى 30%.

خطوة تنفيذية لتوجيهات الحكومة

وأكد المحافظ أن افتتاح المجمع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ويهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة عدد المنافذ التي توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

توفير الأرصدة الاستراتيجية

وأشار كدواني إلى أن الدولة تولي ملف توفير السلع أهمية قصوى، وأن الجهود الاستباقية أسهمت في ضمان أرصدة استراتيجية آمنة من السلع الأساسية، مما يدعم توسع إنشاء المجمعات والمنافذ التي تمكن المواطنين من الحصول على احتياجاتهم بأسعار تنافسية.

أقسام متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين

تفقد المحافظ أقسام المجمع المختلفة، واستمع لشرح من المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، الذي أوضح أن المجمع مقام على مساحة 250 مترًا، ويضم سلعًا غذائية استراتيجية مثل الأرز والسكر والزيوت، بالإضافة إلى قسم للمنظفات، ومواد ياميش رمضان والمواد الجافة، فضلاً عن قسم الخضروات والفواكه الطازجة التي يتم توريدها يوميًا.

توجيهات بتكثيف الرقابة على الأسواق

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمنافذ لضمان توافر السلع بشكل مستمر وبأسعار عادلة، مع الالتزام بالإعلان عن الأسعار ومنع أي محاولات لإخفاء السلع أو احتكارها، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنيا أسواق الاتحاد أخبار المنيا أسواق المنيا الجديدة تخفيضات السلع الأساسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قفزة تاريخية.. الدولار يرتفع أكثر من جنيهين مقابل الجنيه بنهاية التعاملات
أخبار البنوك

قفزة تاريخية.. الدولار يرتفع أكثر من جنيهين مقابل الجنيه بنهاية التعاملات
هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
أخبار المحافظات

هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
رامز جلال يسخر من شيماء سيف: "بتثبت الباروكة بتوكة ورايحة تزور دراكولا"
دراما و تليفزيون

رامز جلال يسخر من شيماء سيف: "بتثبت الباروكة بتوكة ورايحة تزور دراكولا"
صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات
شئون عربية و دولية

صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات
"ما ينفعش يحصل كده".. مؤلف أغنية "سبونج بوب" يوجه رسالة حادة إلى كريم فهمي
دراما و تليفزيون

"ما ينفعش يحصل كده".. مؤلف أغنية "سبونج بوب" يوجه رسالة حادة إلى كريم فهمي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه