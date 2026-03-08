إعلان

البحيرة تطلق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والطرق

كتب : أحمد نصرة

05:36 م 08/03/2026

الدكتورة جاكلين عازر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، بدء تنفيذ إجراءات عملية لترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والطرق الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، مع التأكيد على عدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين أو التأثير على الأنشطة الإنتاجية.

إجراءات عملية لترشيد استهلاك الكهرباء

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الأجهزة التنفيذية بدأت في تطبيق الإجراءات بهدف خفض استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والطرق، مع تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتاحة.

وأوضحت المحافظ أن الإجراءات تراعي التوازن بين ترشيد الاستهلاك واستمرارية الخدمات الحيوية، مع استثناء المنازل والمصانع والمنشآت الإنتاجية، مع التركيز على ترشيد الكهرباء في الطرق والشوارع والمنشآت الحكومية.

أهم الإجراءات الجاري تنفيذها

شملت الإجراءات الرئيسية:

- ترشيد إنارة الشوارع والميادين الرئيسية مع الحفاظ على السلامة المرورية.

- تخفيض استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والمنشآت العامة.

- المتابعة الدورية لاستهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والوحدات المحلية.

- توعية المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بأهمية ترشيد الاستهلاك.

متابعة ميدانية لضمان التنفيذ

وشددت محافظ البحيرة على الالتزام الكامل بخطة الدولة لترشيد الطاقة، مع استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وشركات توزيع الكهرباء لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة.

وأكدت أن المحافظة ستواصل المتابعة الميدانية المستمرة بجميع المراكز والمدن لضمان تطبيق الإجراءات على أرض الواقع، وتحقيق مستهدفات الدولة في رفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يعزز استقرار منظومة الكهرباء ويعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة البحيرة ترشيد استهلاك الكهرباء جاكلين عازر خطة ترشيد الطاقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سفر ونجاحات".. مواليد 4 أبراج على موعد مع الثراء في رمضان
رمضان ستايل

"سفر ونجاحات".. مواليد 4 أبراج على موعد مع الثراء في رمضان

هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
أخبار المحافظات

هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
جنة الصائم

احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
شئون عربية و دولية

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه