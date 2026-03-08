أعلنت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، بدء تنفيذ إجراءات عملية لترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والطرق الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، مع التأكيد على عدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين أو التأثير على الأنشطة الإنتاجية.

إجراءات عملية لترشيد استهلاك الكهرباء

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الأجهزة التنفيذية بدأت في تطبيق الإجراءات بهدف خفض استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والطرق، مع تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتاحة.

وأوضحت المحافظ أن الإجراءات تراعي التوازن بين ترشيد الاستهلاك واستمرارية الخدمات الحيوية، مع استثناء المنازل والمصانع والمنشآت الإنتاجية، مع التركيز على ترشيد الكهرباء في الطرق والشوارع والمنشآت الحكومية.

أهم الإجراءات الجاري تنفيذها

شملت الإجراءات الرئيسية:

- ترشيد إنارة الشوارع والميادين الرئيسية مع الحفاظ على السلامة المرورية.

- تخفيض استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والمنشآت العامة.

- المتابعة الدورية لاستهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والوحدات المحلية.

- توعية المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بأهمية ترشيد الاستهلاك.

متابعة ميدانية لضمان التنفيذ

وشددت محافظ البحيرة على الالتزام الكامل بخطة الدولة لترشيد الطاقة، مع استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وشركات توزيع الكهرباء لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة.

وأكدت أن المحافظة ستواصل المتابعة الميدانية المستمرة بجميع المراكز والمدن لضمان تطبيق الإجراءات على أرض الواقع، وتحقيق مستهدفات الدولة في رفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يعزز استقرار منظومة الكهرباء ويعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.