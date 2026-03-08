لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأحد، فيما أُصيب طفلاها التوأم إثر سقوط مصعد كهربائي داخل أحد العقارات بمنطقة مينا البصل بحي غرب الإسكندرية، ما أدى إلى حالة من الذعر بين سكان المنطقة.

بلاغ بسقوط مصعد داخل عقار

تلقى قسم شرطة مينا البصل إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط مصعد داخل أحد العقارات بشارع ابن تميم المتفرع من شارع الإسناوي بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، يرافقهم عدد من سيارات الإسعاف، حيث تبين من الفحص سقوط المصعد من الطابق الثامن واستقراره عند الطابق الثالث.

مصرع الأم وإصابة طفليها التوأم

وأسفر الحادث عن مصرع "أسماء.ال.أ.ع"، 25 عامًا، فيما أُصيب طفلاها التوأم "هـ.م.ش" و"م.م.ش" ويبلغان من العمر عامًا واحدًا.

وتم نقل جثمان السيدة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى نقل الطفلين المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

التحقيق في ملابسات الواقعة

حرر محضر بالواقعة داخل قسم شرطة مينا البصل، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.