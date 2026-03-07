

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة المنوفية، فوز المهندس علاء بشندي بمنصب نقيب المهندسين بالمحافظة، عقب انتهاء جولة الإعادة التي شهدت منافسة قوية مع النقيب السابق المهندس أشرف فرحان.

أوضحت النقابة في بيان رسمي، أن المهندس علاء بشندي حصل على 801 صوتًا، بينما حصل منافسه المهندس أشرف فرحان على 779 صوتًا، ليحسم بشندي مقعد النقيب بفارق 22 صوتًا فقط، في واحدة من أكثر الانتخابات تنافسًا داخل النقابة خلال السنوات الأخيرة.

شهدت جولة الإعادة إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالمنوفية، إذ حرص عددا كبيرا من المهندسين على الإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب الجديد، في أجواء انتخابية اتسمت بالتنظيم والهدوء.

كانت انتخابات نقابة المهندسين قد أُجريت على مرحلتين، إذ لم يتمكن أي من المرشحين من حسم المقعد في الجولة الأولى، ما استدعى إجراء جولة إعادة بين المرشحين الأعلى حصولًا على الأصوات.

تنافس في جولة الإعادة المهندس علاء بشندي والمهندس أشرف فرحان، النقيب السابق للنقابة، قبل أن تنتهي عملية التصويت بإعلان فوز بشندي بمنصب نقيب مهندسي المنوفية.