"كل البلد متجمعة".. أكبر إفطار جماعي في المنوفية يحضره 2000 صائم بقرية البرانقة -فيديو وصور

كتب : أحمد الباهي

05:57 م 06/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    استعدادات مكثفة لاستقبال أكثر من 2000 صائم
  • عرض 5 صورة
    سعادة الأهالي في تجمعهم
  • عرض 5 صورة
    رجال وسيدات القرية اتجمعوا في أكبر إفطار
  • عرض 5 صورة
    لحظات قبل الإفطار

تشهد قرية البرانقة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، تنظيم أكبر إفطار جماعي بالمحافظة، حيث تجمع أكثر من 2000 صائم في مائدة واحدة جمعت أهالي القرية والقرى المجاورة في أجواء رمضانية يسودها التآلف والمحبة.

توافد الأهالي منذ الساعات الأولى للمشاركة في الإفطار، ولم يقتصر الحضور على أبناء القرية فقط، بل يشارك عدد كبير من أهالي القرى المجاورة في هذا الحدث الذي أصبح مناسبة سنوية تتكرر للسنة الخامسة على التوالي، ليتجمع الجميع على مائدة واحدة.

بدأت الاستعدادات والتنظيم منذ ما بعد صلاة العصر، حيث شارك العشرات من الشباب الصغير والكبير في أعمال التنظيم والتجهيز، مرتدين زيًا موحدًا، في صورة تعكس روح التطوع والتعاون بين أبناء القرية.

وتسود أجواء روحانية مميزة خلال الفعالية، مع مشاركة واسعة من الأهالي والضيوف، حيث من المنتظر حضور 2000 صائم في مشهد يعكس روح التكافل والترابط الاجتماعي بين أبناء المنطقة.

ومن المقرر أن يشهد ختام اليوم عقب الإفطار إقامة احتفالية لتكريم أكثر من 50 من حفظة القرآن الكريم، وسط تهنئات من الأهالي وتأكيد على دعم وتشجيع حفظ كتاب الله بين النشء والشباب.

إفطار جماعي قرية البرانقة مركز الباجور تكريم حفظة القرآن المنوفية

