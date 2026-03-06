إعلان

مأساة عائلية في الشرقية.. شاب يقتل شقيقه ويُلقي برضيعه من الطابق العلوي

كتب : ياسمين عزت

03:20 م 06/03/2026

المجني عليه

تحولت الخلافات العائلية على تقسيم الميراث داخل منزل العائلة إلى تصاعد التوتر بين الشقيقين، قبل أن تتحول المشادات الكلامية إلى شجار عنيف داخل المنزل.

لحظات الجريمة داخل المنزل

أقدم المتهم شعبان رمضان على قتل شقيقه السيد رمضان بمساعدة زوجته وأبنائه، ما أسفر عن وفاته في الحال نتيجة الإصابات البالغة. خلال الحادث، أُلقي رضيع المجني عليه من الطابق العلوي، ما تسبب في إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أصيبت زوجة المجني عليه بجروح.

صدمة بين أهالي قرية الهجارسة

تسبب الحادث في صدمة واسعة بين سكان القرية، الذين أكدوا أن خلافات الشقيقين على الميراث كانت معروفة، لكنها لم توحي بإمكانية تحولها إلى جريمة قتل مروعة.

تحرك الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الجريمة لمعاينة موقع الواقعة ونقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما بدأت التحقيقات في سماع أقوال الشهود وكشف ملابسات الجريمة.

