تفقدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، سير العمل وانتظام الخدمة بمحطة توليد مجمع كهرباء الفرافرة، حيث تابعت ميدانياً خطة التوسعات الكبرى ومشروعات رفع كفاءة المجمع التي جرى العمل بها بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 584 مليون جنيه.

وتأتي هذه الجولة لتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب الأحمال المتزايدة وتأمين احتياجات المواطنين قبل حلول موسم الصيف القادم، ورافقها خلال الجولة سلامة علي، رئيس المركز، والمهندس ياسر عمر، رئيس قطاع الكهرباء بالفرافرة.

اطلعت المحافظ خلال زيارتها لمجمع كهرباء الفرافرة على آخر مستجدات الأعمال الميدانية، والتي شملت فحص الوحدات الجديدة وماكينات التوليد التي جرى توريدها مؤخراً، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة والعمرات الجارية لعدد من الوحدات القائمة.

وشددت "مجدي" على ضرورة سرعة انتهاء كافة الأعمال الإنشائية والفنية، مع التأكيد على توافر قدرات احتياطية كافية لضمان استقرار التيار الكهربائي وتلبية كثافة الاستهلاك المتوقعة تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة.

صرحت محافظ الوادي الجديد أن مجمع كهرباء الفرافرة يشهد حالياً تنفيذ 4 مشروعات استراتيجية جرى العمل بها بالتوازي، تهدف إلى تدعيم مجمع كهرباء الفرافرة بماكينات حديثة وإجراء عمرات جسيمة للوحدات الحالية. وأوضحت أن هذه المشروعات من المقرر أن تنهي تماماً مشكلة انقطاع التيار خلال فترات الذروة، وتسهم بشكل مباشر في الحد من إجراءات تخفيف الأحمال التي تفرضها زيادة معدلات الاستهلاك في المركز وتوابعه.

وفي إطار رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجهت المحافظ بضرورة التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بمركز الفرافرة، كرافد أساسي يدعم مجمع كهرباء الفرافرة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستسمح بـ استيعاب الأحمال المتزايدة الناتجة عن التوسعات العمرانية والزراعية، مما يعزز خطط التنمية الشاملة بالمركز ويضمن استدامة الخدمة للأجيال القادمة.