أجرى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية لمشروع تطوير المدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية "منتدى شباب أبو قير"، والوقوف على معدلات التنفيذ.

جاء ذلك بحضور النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائبة عايدة إسماعيل عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

4.5 فدان مساحة منتدى الشباب

ويقام مشروع منتدى الشباب بأبي قير على مساحة إجمالية تبلغ 4.5 فدان، وتضم المرحلة الأولى عددًا من المنشآت متعددة الاستخدامات، منها ملاعب رياضية من النجيل الصناعي، وملاعب بادل، إلى جانب مبنى رياضي يضم صالتي اسكواش.

ويشمل المشروع صالة لياقة بدنية، وصالة منازلات، ومبنى لتغيير الملابس، بالإضافة إلى صالات أنشطة متعددة الأغراض، بما يتيح تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية.

64 غرفة فندقية

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء فندق متكامل الخدمات على مساحة تقارب 1650 مترًا مربعًا، يضم نحو 64 غرفة فندقية، إلى جانب مطعم وكافتيريا علوية مفتوحة.

ويتضمن المخطط إقامة حمام سباحة ومنطقة استقبال ومبنى لتغيير الملابس، بما يسهم في تحويل المنتدى إلى مجمع متكامل قادر على استضافة المعسكرات والفعاليات الشبابية والرياضية المختلفة.

منشآت رياضية حديثة

وقال وزير الشباب والرياضة، إن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية الشبابية والرياضية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير المنشآت الشبابية في مختلف المحافظات، بما يسهم في توفير مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء منشآت شبابية ورياضية حديثة تتواكب مع المعايير الدولية، وتخدم مختلف الفئات العمرية، بما يعزز من دور هذه المنشآت كمراكز تنموية ومجتمعية تسهم في بناء شخصية الشباب المصري.

الجداول الزمنية

ومن جانبه، اعتبر محافظ الإسكندرية مشروع منتدى الشباب بأبي قير أحد المشروعات المهمة التي تستهدف دعم البنية التحتية للشباب والرياضة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب والرياضيين، ما يتطلب التوسع في إنشاء مثل هذه المشروعات التي تتيح لهم فرص ممارسة الأنشطة المختلفة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تعمل بالتعاون الكامل مع وزارة الشباب والرياضة للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة القصوى منه ويجعله مركزًا متكاملًا لاستضافة الفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية.