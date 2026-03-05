قال المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إن مشروع مترو الإسكندرية يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي الأخضر والمستدام، ويسهم في تطوير البنية التحتية بالثغر لتضاهي المدن العالمية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رفقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بمواقع العمل بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية الممتدة من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية.

وأضاف المحافظ في تصريحات خلال الجولة، أن المشروع هو البديل الحضاري والأكثر أماناً الذي طال انتظاره لخدمة ملايين المواطنين، وإنهاء التكدسات المرورية بشكل جذري.

وأضاف عطية: "نواصل العمل على أرضية صلبة وبالبناء على ما تم من تنسيقات وجهود وطنية مخلصة، لنؤكد أن الإسكندرية تشهد اليوم ملحمة هندسية تُنفذ بأعلى المعايير الدولية بالتعاون الوثيق مع وزارة النقل بقيادة الفريق المهندس كامل الوزير".

وأكد أن المحافظة تُسخر كافة إمكانياتها الميدانية لتذليل أي عقبات وضمان إنهاء هذا المشروع القومي في توقيتاته الزمنية المحددة، ليجني أبناء الإسكندرية ثمار التطوير في صورة خدمة نقل ذكية، سريعة، وآمنة.

ويمتد مشروع مترو الإسكندرية بطول 21.7 كيلو متر منها 6.5 كيلو متر سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كيلو متر حتى محطة أبو قير، ويشتمل على 20 محطة "6 سطحية - 14 علوية".

وتسهم المرحلة الأولى من المشروع في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.